Rodrigo Paz ofreció las “rutas terrestres de Bolivia” a Chile para integrarse con Brasil

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, propuso a Chile utilizar las rutas terrestres de su país como vía de conexión en Brasil, en el marco de una política “pragmática” con el fin de fortalecer la integración regional. El ofrecimiento fue llevado a cabo durante el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe (CAF), celebrado en Panamá.

“Nosotros tenemos más puertos que ustedes“, indicó Paz de forma figurada, dirigiéndose al presidente electo José Antonio Kast y al mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Al mismo tiempo, reconoció el papel clave que podrían tener Chile y Perú en las “nuevas relaciones” del Pacífico sudamericano.

“Le ofrezco a Chile, también, nuestros puertos ante un mar enorme del continente como es Brasil, porque a través de Bolivia esos puertos territoriales (terrestres) o a través de la hidrovía (Paraguay-Paraná) seremos parte de un complemento junto a Uruguay, Paraguay y Argentina“, indicó el jefe de Estado boliviano.

Se trata de un cambio de paradigma en las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile. En 1978 ambos países rompieron relaciones diplomáticas tras el fracaso de la negociación que buscaba darle una salida soberana al mar a Bolivia. El conflicto se ha arrastrado por décadas, el cual se agravó entre 2013 y 2018 luego de la demanda boliviana presentada ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

Bolivia: el ofrecimiento de rutas terrestres y el “factor de unidad”

Además, Paz valoró la reunión en Panamá como “un factor de unidad, de transparencia y de diálogo”, al considerarla una señal alentadora para la región y el mundo. En esa línea, sostuvo que los países latinoamericanos deben construir su destino “con la verdad”, un proceso que, según indicó, Bolivia atraviesa tras dos décadas y el giro político con la salida del Movimiento al Socialismo del poder.

El mandatario insistió en que “hoy el hemisferio sur, hoy Latinoamérica, tiene que tomar la decisión de participar y ser parte del mando y de las fuerzas geopolíticas y geoeconómicas para la transformación a nivel mundial”, y llamó a asumir decisiones que permitan a la región tener un rol activo en ese escenario.

Paz también se refirió a la transición en Venezuela y expresó su expectativa de que la democracia en ese país “se fortalezca y salga adelante”. Además, el encuentro en Panamá será el marco del primer encuentro bilateral entre Paz y el presidente de Brasil, una instancia que abre un nuevo ciclo en la relación entre ambos países.