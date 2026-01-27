Visita a Panamá y reunión con Lula da Silva: la agenda internacional de Kast tras suspensión de su vuelo

El presidente electo continuará su viaje tras la suspensión de su vuelo entre República Dominicana y El Salvador, debido a las inclemencias climáticas en Estados Unidos, país escala en el traslado.

El presidente electo, José Antonio Kast, viajará este martes a Panamá, donde tiene previsto sostener un encuentro con el mandatario de Brasil, Lula da Silva.

De esta forma, retomará su agenda internacional en el marco de su gira por Centroamérica y el Caribe, la que interrumpió el lunes por la suspensión de su vuelo entre República Dominicana y El Salvador, debido a las inclemencias climáticas en Estados Unidos, país escala en el traslado.

Una vez que llegue a Panamá, el presidente electo se trasladará hasta el Hotel Sofitel donde un par tendrá una reunión bilateral con Lula da Silva.

De acuerdo con lo programado, en ese país centroamericano José Antonio Kast participará en el el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Junto a él dirán presente, entre otros, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Ecuador, Daniel Noboa; de Guatemala, Bernardo Arévalo, y el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness.

Kast podría viajar a El Salvador tras su cita con Lula da Silva

Tras confirmar su viaje a Panamá y su cita con Lula da Silva, desde el entorno del presidente electo no se confirmó ni descartó la posibilidad de que José Antonio Kast viaje a El Salvador como parte de su gira por Centroamérica y el Caribe.

Desde antes de comenzar su viaje, Kast manifestó que uno de los puntos fuertes de su viaje era el encuentro que pensaba mantener con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Además, en ese país el mandatario electo tenía programado visitar la megacárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).