Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte: los argumentos de la jueza federal

Luigi Mangione, de 27 años, acusado por la muerte a tiros de Brian Thompson, CEO de UnitedHealthcare, no enfrentará la pena de muerte. Le decisión se dio a conocer luego de que una jueza federal desestimara dos cargos que lo hacían elegible para dicha condena.

La jueza del distrito sur de Nueva York, Margaret Garnett, resolvió eliminar dos imputaciones en su contra: una por violación a la ley de armamento y otra por asesinato con arma de fuego. Este último cargo era el que permitía solicitar la pena capital, decisión que fue informada por la cadena CNN. Con este fallo, el proceso federal continúa, pero sin la posibilidad de una condena a muerte.

En la misma resolución, la magistrada determinó que las pruebas obtenidas desde la mochila de Mangione al momento de su arresto podrán ser incorporadas al juicio. El calendario judicial establece que la selección del jurado comenzará el próximo 8 de septiembre, mientras que el inicio del juicio está previsto para el 13 de octubre.

Entre los elementos incautados por las autoridades se encuentran una pistola, un cargador con municiones y una libreta roja. Los elementos son considerados como piezas clave de la evidencia que, según la fiscalía, vinculan directamente al acusado con el crimen. La defensa había solicitado excluir estos objetos, argumentando que el registro fue ilegal al no contar con una orden judicial ni existir una amenaza inmediata que justificara una inspección sin autorización previa.

Paralelamente, Mangione enfrenta un cargo separado de asesinato en un tribunal estatal de Nueva York, jurisdicción que no contempla la pena de muerte. En ese caso, el juez aún no ha fijado una fecha para el juicio. El acusado se ha declarado no culpable en ambos procesos.

Los motivos que tuvieron a Mangione cerca de ser juzgado con la pena de muerte

Mangione fue detenido cinco días después del crimen en un restaurante McDonald’s de la ciudad de Altoona, en el estado de Pennsylvania. Thompson, de 50 años, fue asesinado frente al hotel Hilton Midtown de Manhattan. El ejecutivo contaba con una trayectoria de dos décadas en UnitedHealthcare y desde 2021 encabezaba su división de seguros.

Las autoridades investigan si el ataque estuvo motivado por un profundo resentimiento hacia la industria de los seguros sanitarios privados. Dicho sector ha sido frecuentemente cuestionado por el rechazo sistemático de reclamaciones de sus propios clientes.