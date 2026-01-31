Por qué Andrónico Luksic y Andrés Velasco fueron mencionados en los archivos de Jeffrey Epstein

Tanto el ex ministro como el empresario fueron mencionados en correos electrónicos, pero no evidencia si conocieron a Epstein.

El ex ministro Andrés Velasco junto con el empresario Andrónico Luksic fueron mencionados en los archivos de Jeffrey Epstein que fueron publicados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Fue en correos electrónicos donde se consignó a las figuras chilenas, sin evidenciar si el fallecido magnate tuvo contacto con ellos.

En el caso de Luksic, su nombre se encontraba en un mensaje entre Epstein y el empresario emiratí Sultan Bin Sulayem. En el primero de ellos, este último le pregunta: “¿Sabes algo sobre este tipo?“.

Esto, luego de que le señalaran que “el presidente del Directorio de Quiñenco y principal accionista, el señor Andrónico Luksic C. (adjunto su CV) y yo estamos organizando una breve visita a Dubai a fin de conocer al presidente del Directorio de DPWorld, el sultán Ahmed bin Sulayem”.

En el caso de Velasco ocurre en un correo enviado por Adrian Dannatt, donde se hace alusión a la candidatura presidencial de 2013.

“Andrés Velasco, el brillante economista y profesor de Harvard de 53 años está presentando su candidatura a Presidente y un pequeño grupo de partidarios influyentes se reunirán con él para darle su apoyo o donaciones en Londres este 6 de marzo, para ayudar a su campaña”, consignaron.

En otro correo que fue incluido en los archivos, es el propio Epstein quien se refiere al ex ministro. “¿Este sujeto valdrá la pena?“, preguntó.