“Que quede muy claro”: Luksic golpea la mesa y envía tajante mensaje tras aparecer en los archivos Epstein

El empresario, junto a Andrés Velasco, fue mencionado en los documentos que publicó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Andrónico Luksic reaccionó al hecho de que su nombre apareciera en los archivos de Jeffrey Epstein que dio a conocer el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El empresario fue mencionado en un correo que el Sultan Bin Sulayem le envió al fallecido magnate. Su consulta venía luego de que le mencionaran que “el presidente del Directorio de Quiñenco y principal accionista, el señor Andrónico Luksic C. (adjunto su CV) y yo estamos organizando una breve visita a Dubai a fin de conocer al presidente del Directorio de DPWorld, el sultán Ahmed bin Sulayem”.

La noticia fue abordada por diversos medios, por lo que el mismo ex dueño de Canal 13 quiso aclarar que, pese a ser mencionado, no tiene ninguna relación con el norteamericano.

“Que quede muy claro: jamás he estado ni me he relacionado con Epstein. No tengo ningún vínculo con esa red de delincuentes“, señaló Luksic en su cuenta en X.

Por lo mismo, calificó la noticia de “totalmente engañosa”. Ante esto, precisó que “basta leerla completa para entender que no tengo nada que ver ahí“.

Quien también fue mencionado en los archivos, además de Luksic, fue el ex ministro Andrés Velasco, donde el mismo Jeffrey Epstein se preguntaba: “¿Este sujeto valdrá la pena?“.