Todo lo que tienes que saber sobre la crisis en Cuba y la tensión con Estados Unidos

La presión estadounidense y la caída del suministro petrolero llevan al sistema eléctrico cubano a su punto más crítico.

Un mes después de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, la crisis en Cuba se ha profundizado por el actuar de Estados Unidos. El 4 de enero, el presidente Donald Trump, afirmó que la isla estaba “a punto de caer”, debilitada por una economía en ruinas y por la pérdida del petróleo venezolano. Desde entonces, Washington ha endurecido su ofensiva.

El jueves pasado, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, una medida que agrava la ya crítica situación energética. Este sábado, el 63% del país quedó sin electricidad, el nivel más alto registrado hasta ahora, según el medio independiente 14ymedio, debido a la falta de combustible y a las averías en plantas de generación.

Pese a la presión, Trump aseguró que su gobierno “está empezando a hablar con Cuba”, sin precisar el alcance de ese eventual diálogo. Las declaraciones se produjeron luego de que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, advirtiera que cortar el suministro de crudo a la isla podría provocar una crisis humanitaria. “Se trata de evitar una crisis humanitaria”, dijo, aludiendo al impacto en hospitales y servicios básicos.

Trump descartó ese escenario: “No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que probablemente vendrán a nosotros y querrían hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre”. También afirmó que México había dejado de enviar petróleo a la isla, algo que posteriormente fue matizado por el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente, quien recalcó que su país mantendrá la ayuda humanitaria donde sea necesaria.

La respuesta de Cuba a Estados Unidos

La respuesta de La Habana fue dura. El gobierno cubano calificó la orden ejecutiva de “fascista, criminal y genocida” y denunció una asfixia energética deliberada. Según datos de la firma Kpler citados por Financial Times, Cuba tendría reservas de petróleo para apenas 15 a 20 días.

La isla necesita alrededor de 110.000 barriles diarios para sostener su sistema energético. Sin embargo, su producción interna cubre solo una parte y los suministros externos han caído drásticamente tras la salida de Maduro del poder en Venezuela y las presiones sobre México. En lo que va de 2026, Cuba habría recibido un único envío mexicano de 84.000 barriles.

Mientras tanto, las autoridades cubanas enfrentan desmentidos y tensiones internas. La Unión Cuba Petróleo negó rumores sobre una suspensión total del suministro en gasolineras, aunque reconoció las dificultades. El presidente Miguel Díaz-Canel acusó a Estados Unidos de usarlos “mismos pretextos” aplicados en Venezuela y reiteró que “nunca la rendición será una opción”.

En las calles, la crisis se traduce en apagones de hasta 20 horas diarias, escasez de combustible, transporte limitado y precios inalcanzables. La presión externa, sumada a problemas estructurales, ha llevado al sistema energético cubano a un punto crítico sin precedentes recientes.

Mientras tanto, Trump confirmó esta jornada que su administración está “hablando con las más altas esferas de Cuba. Veamos qué pasa“.