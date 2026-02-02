Gustavo Petro llega a Estados Unidos para celebrar reunión con Donald Trump: las tensiones por temas migratorios y narcotráfico

La cita presidencial busca recomponer la relación bilateral luego de la crisis por vuelos de migrantes y desacuerdos sobre la política antidrogas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, arribó esta jornada a Washington para sostener el martes una reunión con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca. El encuentro se produce después de un año marcado por cruces verbales y fricciones diplomáticas entre ambos gobiernos, tensiones que comenzaron a atenuarse en las últimas semanas.

Antes de la cita oficial, Petro inició una agenda de contactos en Estados Unidos. “Empiezo mi jornada de comunicación intensa con el gobierno de los EE.UU., con mi entrevista con el representante de negocios de los EE.UU. en Colombia (John) McNamara”, escribió el mandatario en su cuenta de X. En el mismo mensaje, el presidente convocó a una movilización en Bogotá para el mismo día de su encuentro con Trump.

La convocatoria se sumó, sin mencionarlo directamente, al llamado realizado el domingo por el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del oficialista Pacto Histórico, quien instó a manifestarse en la capital colombiana. “Que el martes, si no llueve, la plaza de Bolívar se llene para defender la democracia, el salario vital y la paz de Colombia mientras me reúna con Trump”, publicó Petro.

Según informó la Presidencia de Colombia, la agenda del jefe de Estado en Estados Unidos incluye actividades políticas, académicas y empresariales, así como encuentros con la comunidad colombiana.

Los desencuentros previos a la reunión entre Petro y Trump

El mandatario, quien recibió un visado especial luego de que el Departamento de Estado estadounidense se lo cancelara tras su inclusión en la denominada “lista Clinton”, también se reunirá con congresistas para fortalecer el diálogo político y legislativo bilateral.

La reunión entre Petro y Trump ocurre un año después de una serie de desencuentros que comenzaron el 26 de enero de 2025, cuando el presidente colombiano negó la entrada al país de dos vuelos con migrantes procedentes de Estados Unidos, al denunciar un “trato indigno” a sus connacionales.

El episodio, que estuvo cerca de derivar en la primera guerra arancelaria entre ambos países por amenazas de Trump, se resolvió ese mismo día, aunque dejó secuelas en una relación bilateral históricamente sólida.

A las diferencias en materia migratoria se sumaron desacuerdos sobre la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la política estadounidense hacia Venezuela, incluidos los ataques del 3 de enero en Caracas en los que fue capturado Nicolás Maduro junto con su esposa, Cilia Flores.