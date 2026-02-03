Caso Epstein: Bill y Hillary Clinton aceptan comparecer ante el Congreso de Estados Unidos tras negarse por meses

“El ex presidente y la ex secretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos”, indica un comunicado dirigido al presidente del Comité de Supervisión.

Foto: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

El ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y su esposa y ex secretaria de Estado, Hillary Clinton, aceptaron comparecer ante el Congreso estadounidense por la investigación relacionada al empresario y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein. La información fue confirmada por el portavoz de ambas figuras, Ángel Ureña, a través de una publicación de redes sociales.

En su publicación, Ureña interpeló directamente al presidente del Comité de Supervisión de la Cámara, James Comer: “Han negociado de buena fe. Usted no. Le dijeron bajo juramento lo que saben, pero a usted no le importa. Pero el ex presidente y la ex secretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos“.

La medida supone un cambio respecto a la postura que ha mantenido el matrimonio durante los últimos meses. No obstante, Comer abordó la declaración del vocero durante una reunión del Comité de Reglas de la Cámara. “Los abogados de los Clinton han dicho que aceptan los términos, pero estos términos vuelven a ser poco claros y no han proporcionado fechas para sus declaraciones”, indicó.

“La única razón por la que han dicho que aceptan los términos es porque la Cámara ha procedido con el desacato. Aclararé los términos que están aceptando y luego discutiré los próximos pasos con los miembros de mi comité”, puntualizó. Por el momento, se desconoce si el panel finalmente procederá con la resolución de desacato, con el Comité de Reglas posponiendo su dictamen sobre estas resoluciones.

“Un trato especial”: los descargos de Comer que precedieron la decisión de los Clinton de comparecer ante el Congreso

El giro de los acontecimiento se dio a conocer solo horas después de que el presidente del Comité de Supervisión acusó al matrimonio de pretender recibir “un trato especial“. Comer describió dicha situación como “frustrante y una afrenta al deseo de transparencia del pueblo estadounidense“.

Sin embargo, el demócrata Robert García, miembro de mayor rango dentro del mismo comité, aseguró que, en la carta que ha sido objeto del rechazo de Comer, los Clinton aceptaban en su totalidad las exigencias del presidente del panel, ofreciéndose a “testificar plenamente sobre cada una” de ellas.