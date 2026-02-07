Tribunal avala política de Donald Trump de detener a inmigrantes indocumentados sin opción de libertad

Los millones inmigrantes documentados que viven en ese país ahora podrán ser arrestados y no tendrán la oportunidad de solicitar su liberación a través de audiencias de fianza.

El Quinto Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos votó a favor de la política del gobierno de Donald Trump, en el sentido de detener a los inmigrantes indocumentados sin que tengan la opción de optar a una libertad bajo fianza.

El fallo dividido por 2-1 de la corte implica que los millones de inmigrantes indocumentados que viven en ese país ahora podrán ser arrestados y no tendrán la oportunidad de solicitar su liberación a través de audiencias de fianza ante jueces de inmigración.

De acuerdo con lo informado por medios internacionales, previo a la decisión del tribunal, numerosos jueces federales habían dictaminado que la política implementada por Trump el año pasado era ilegal.

Dónde se aplica el fallo de la política de Trump sobre inmigrantes

Además, recalcaron que el fallo del Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos sobre la política de Donald Trump solo se aplica a los inmigrantes indocumentados en Texas, Louisiana y Mississippi.

“Aunque otros tribunales de apelaciones en EE.UU. siguen examinando la política, el fallo del Quinto Circuito anticipa un probable enfrentamiento sobre este tema en la Corte Suprema“, apuntó la cadena CNN.

En la resolución que redactó la jueza Edith Jones se lee que “el que gobiernos anteriores decidieran usar menos que toda su autoridad de aplicación… no significa que carecieran de la autoridad para hacer más“.

De esta forma, la magistrada se refirió al hecho de que bajo gobiernos previos, los no ciudadanos que ingresaban a ese país sin visa válida y eran detenidos lejos de la frontera, en caso de que no tuvieran antecedentes penales, podían ser liberados bajo fianza mientras se desarrollaban sus casos de inmigración.

Por su parte, la jueza Dana Douglas, que emitió el voto en contra, alertó que el fallo mayoritario podría dar lugar a la detención sin fianza de 2 millones de no ciudadanos en Estados Unidos.