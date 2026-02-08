Melania, el documental sobre la primera dama: el más caro, más visto y más cuestionado

Con acceso inédito a la Casa Blanca, una inversión récord de Amazon y un director rodeado de polémicas, el retrato íntimo de Melania Trump se convirtió en un inesperado fenómeno de taquilla y un predecible bodrio para la crítica.

“El trabajo no remunerado más difícil del mundo“. Así definía Pat Nixon, esposa del ex presidente estadounidense Richard Nixon, su labor como primera dama. Es esa esencia la que el documental Melania (2026) buscó capturar al seguir a la actual ocupante del cargo, Melania Trump, para despejar incógnitas sobre su figura ante el bajo perfil que ha mantenido en su vida política.

Estrenada el pasado viernes 30 de enero, todo lo que le rodea no puede ser definido con otra palabra que no sea controvertido. Ya sea por su contenido o por las decisiones detrás de su financiación y realización, el largometraje de 108 minutos se tomó la conversación pública en Estados Unidos.

Melania es la primera inmigrante naturalizada en ocupar el cargo de primera dama. “No importa de dónde vengamos, todos estamos unidos por la misma humanidad“, dice en una de las frases captadas en las imágenes exclusivas que promete la producción, pese a que el presidente estadounidense ha llegado a llamar “basura” a algunos migrantes de su país.

El documental se enfoca en los primeros 20 días de Melania Trump tras la segunda elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en 2025. De acuerdo a su descripción oficial, la cinta ofrece una mirada íntima a la vida puertas adentro de la Casa Blanca, junto con el proceso de reintegración de la familia Trump a la esfera pública.

Los US$ 75 millones de Amazon y la paradoja de la taquilla

El presupuesto de la cinta fue lo primero que llamó la atención. Amazon pagó 40 millones de dólares por los derechos, cerca de tres veces más que el siguiente interesado, según reportes del Wall Street Journal. La elevada cifra de inmediato hizo alzar las cejas a muchos observadores para quienes Jeff Bezos estaba comprando algo más que una exclusiva.

El Journal afirma que fue la propia Melania quien sugirió la idea a Bezos en una cena. Algunas versiones indican que la Primera Dama se quedó con al menos 28 millones de dólares en honorarios, además de mantener el control editorial.

Y la compañía destinó otros 35 millones de dólares para marketing promocional. Con ello se configura una cifra extremadamente alta para una producción de estas características. The Hollywood Reporter lo describió como el documental “más caro” de la historia.

Durante su primer fin de semana recaudó alrededor de 7 millones de dólares, lo que convirtió a “Melania” en el documental con mejor desempeño de su tipo en una década, dato que fue celebrado por la señora Trump en redes sociales. Pero como no permanecerá mucho tiempo en cartelera, hay pocas chances de que Amazon recupere los costos únicamente con exhibición en cines.

Las polémicas del director de la cinta que incluyen a Jeffrey Epstein y denuncias de acoso sexual

Otro foco de críticas fue la elección del encargado de dirigir la cinta: Brett Ratner. El cineasta, que también ha trabajado en películas como X-Men: The Last Stand (2006) y Hércules (2014), ha sido señalado en el pasado por múltiples denuncias de acoso sexual. “Melania” fue su primer trabajo tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada en el apogeo del movimiento #MeToo, en 2017.

Además, tras la última liberación de los archivos del caso de Jeffrey Epstein, salió a la luz una foto en la que se ve a Ratner junto al fallecido financista y dos mujeres. “Mi prometida me invitó a ese evento. En ese momento, la chica de la foto era mi prometida. Y eso es todo. Eso es todo…Te meten en estas cosas. Es una locura. Es horrible”, se justificó en diálogo con Fox News.

En diálogo con el mismo medio, indicó que se sentía un ganador desde que “Melania me llamó y me pidió que dirigiera” su documental. “El acceso que me dieron, la oportunidad que me dieron, superó mi imaginación más salvaje. Así que ya me sentía como si hubiera ganado“, añadió.

“Estilo similar al de ChatGPT”: lo que dice la crítica del documental de Melania Trump

La crítica ha sido feroz con la cinta. “Es una de esas raras películas, únicas en su género, que no tiene ni una sola cualidad redentora. Ni siquiera estoy seguro de que pueda considerarse exactamente un documental, sino más bien una elaborada pieza de taxidermia de diseño, terriblemente cara y fría al tacto, ofrecida como un tributo medieval para apaciguar al codicioso rey en su trono“, escribió el crítico de cine Xan Brooks para el diario británico The Guardian.

“Gran parte de ‘Melania’ tiene un estilo similar al de ChatGPT. A lo largo de la película, que tiene más de infomercial que de documental, las descripciones y declaraciones de la primera dama caen en un diáfano sinsentido“, opinó por su parte el columnista del New York Times, Carlos Lozada.

En IMDb registra una calificación de 1,3 sobre 10, mientras que en Rotten Tomatoes alcanzó un 5% de aprobación en el apartado de crítica especializada. Pero en el apartado exclusivo en el que vota el público, “Melania” obtenía un apabullante 99% de aprobación. Una muestra más de lo polarizados que están los gustos, los intereses y la política en estos tiempos.