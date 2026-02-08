Qué dijo el Dalai Lama tras ser mencionado más de cien veces en los archivos de Epstein

La oficina del Dalai Lama recordó que el acceso al monje está estrictamente regulado a través de protocolos de seguridad y diplomacia.

La oficina del Dalai Lama se refirió este domingo a las informaciones que revelaron que el líder espiritual tibetano apareció mencionado más de cien veces en los archivos desclasificados del fallecido pedófilo Jeffrey Epstein.

A través de un comunicado oficial, el entorno del Nobel de la Paz desmintió cualquier tipo de relación o vínculo con el magnate acusado de tráfico sexual.

De acuerdo con la oficina del Dalai Lama, cuyo nombre es Tenzin Gyatso, el líder espiritual nunca tuvo contacto personal con Epstein, quien se suicidó en la cárcel.

Por qué el Dalai Lama aparece en los registros de Epstein

En el texto se indicó que las menciones encontradas en los documentos corresponden a intentos que realizó Epstein para acercarse a través de intermediarios al tibetano.

En esa línea, desde el entorno del premio Nobel de la Paz se subrayó que él no tenía conocimiento de las actividades del magnate y que su administración nunca aceptó las supuestas invitaciones a eventos.

Además, los cercanos a Dalai Lama recalcaron que su nombre aparece en los registros de Epstein a raíz de la meticulosa agenda que mantenía el financiero, quien solía enlistar a figuras internacionales de alto perfil.

Apuntó a la vez que aparecer en dichas listas no implica una relación de amistad o complicidad, y reiteró que el líder espiritual siempre ha promovido valores éticos y de respeto.

En la parte final del comunicado, la oficina del Dalai Lama recordó que el acceso al monje está estrictamente regulado a través de protocolos de seguridad y diplomacia.