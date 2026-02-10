Australia pone a prueba a Roblox por denuncias sobre captación sexual de menores

El regulador eSafety evaluará la eficacia de las medidas de protección infantil de la plataforma en el marco de una normativa más estricta.

Las autoridades de Australia emitieron un aviso formal al videojuego en línea Roblox y anunciaron que someterán a prueba sus sistemas de seguridad, tras reiteradas denuncias sobre el uso de la plataforma para el acoso y la captación sexual de menores. La decisión fue notificada por el regulador australiano de seguridad en Internet (eSafety), que evaluará la eficacia real de las medidas de protección infantil.

La actuación del organismo se produce en un contexto de endurecimiento regulatorio en Australia, donde desde diciembre rige una de las normativas más estrictas del mundo en el uso de redes sociales. Esta legislación obliga a las plataformas digitales a verificar la edad de usuarios menores de 16 años y prevé duras sanciones para aquellas compañías que no adopten “medidas razonables” de protección.

Entre las acciones anunciadas por Roblox se incluyen que las cuentas de menores de 16 años sean privadas por defecto, el bloqueo del contacto con adultos sin consentimiento parental y la desactivación inicial de las funciones de chat hasta completar un proceso de estimación de edad. La plataforma aseguró a finales de 2025 que ha cumplido con las exigencias, aunque el regulador mantiene un seguimiento activo para comprobar que se respete la efectividad y los estándares establecidos.

“Seguimos profundamente preocupados por los informes persistentes sobre la explotación de niños y su exposición a material dañino en este servicio”, señaló en el comunicado la principal responsable de eSafety, Julie Inman Grant.

Las nuevas normas en Australia que también se aplicarán a Roblox

El aviso del regulador coincide además con la entrada en vigor, el próximo 9 de marzo, de nuevos códigos centrados en contenidos con restricción de edad, como pornografía, violencia de alto impacto y autolesiones, que también se aplicarán a servicios de juegos en línea. Estas normas exigen a las plataformas prohibir y actuar de manera proporcionada frente a prácticas como la captación de menores, la extorsión sexual y la difusión no consentida de imágenes íntimas.

Roblox, lanzado en 2006, combina videojuegos, creación digital e interacción social, permitiendo a los usuarios diseñar y compartir experiencias virtuales. Su amplia popularidad entre niños y adolescentes lo ha situado en el centro del debate sobre la seguridad en Internet y los riesgos asociados al contacto no deseado y al acoso en línea.