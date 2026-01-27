Replica lo realizado en Australia: así es el proyecto que busca prohibir las redes sociales a menores de 16 años

El proyecto apunta a verificar la edad de usuarios, proteger datos personales y aplicar multas a empresas que incumplan la norma.

El senador Felipe Kast (EVO) ingresó un proyecto de ley que busca prohibir el acceso a menores de 16 años a redes sociales. Se trata de una medida que busca replicar lo que han hecho países occidentales, siendo su pionero Australia. Fue precisamente aquel caso el que sirvió como base para la iniciativa nacional según explicó el legislador.

“Hemos ingresado un nuevo proyecto de ley que busca replicar la norma que se aplicó en Australia, que prohíbe las redes sociales para todas las niñas y niños menores de 16 años. Hoy esta es una verdadera epidemia que ha impedido a nuestros hijos a desarrollarse con integridad tanto en los colegios como fuera de ellos“, indicó Kast.

De tal manera, el proyecto exige a las plataformas sociales una verificación real de la edad de sus usuarios, protege datos personales y aplicará multas a empresas que incumplan dichas normativas, las mismas bases de la ley australiana. Con ello, la responsabilidad del cuidado de acceso a cuentas por parte de menores pasa directamente a las plataformas y no en sus padres.

En su cuenta de X agregó que “hoy miles de niños y niñas están expuestos a redes sociales diseñadas para generar adicción, ansiedad y dependencia“.

Proyecto de ley para menores de edad en redes sociales: la legislación presente en Chile

En nuestro país el único cuerpo legal que se hace cargo de esta temática es la Ley 21.430, que busca proteger los derechos de los niños en entornos digitales. A ello se suman dos leyes que entrarán en vigor este 2026. Desde marzo se prohibirá el uso de teléfonos celulares en colegios y en diciembre comenzará a regir la protección de datos enfocada en menores.

SI bien se trata de medidas que buscan regularizar el entorno digital, no inciden sobre el uso efectivo de redes sociales en niños y adolescentes. En enero de 2025, el diputado Rubén Oyarzo ingreso un proyecto de ley similar al de Kast apuntado a menores de 14 años, sin embargo dicha iniciativa no prosperó.

“Aquí vamos a tener una supervisión, por parte de la soberanía de Chile, para que todas aquellas plataformas de redes sociales no contaminen a nuestros niños en forma indebida“, puntualizó el senador Evópoli.