René Arviso Velásquez, el chileno que fue condenado por “masivo robo” de tarjetas de crédito en Estados Unidos

El hombre de 51 años se declaró culpable de los delitos de fraude con dispositivos de acceso y un cargo por robo de identidad agravado.

Un chileno recibió una condena de 75 meses de cárcel luego de ser declarado culpable de un “masivo robo” de tarjetas de crédito en Estados Unidos.

La Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Este de Missouri fue quien dio a conocer la noticia a través de un comunicado, donde se detalló que el sujeto fue identificado a René Arviso Velásquez, quien tras cometer los delitos, gastaba el dinero en gift cards y otros artículos.

En el documento se detallan varios episodios protagonizados por el hombre de 51 años. Entre ellos se encuentra el ocurrido el 25 de agosto del 2024 cuando le robó el banano a una mujer en un restaurante en Cottleville, Misuri. Acto seguido, utilizó sus tarjetas para comprar cinco tarjetas de regalo Visa y nueces por 1.031 dólares.

Ese mismo día, el chileno le robó el bolso a otra mujer en un restaurante de Brentwood y con sus tarjetas de crédito compró tarjetas de regalo, sumando un total de 1.445 dólares.

En noviembre de ese año, Velásquez sustrajo la billetera de otra víctima en un restaurante de St. Peters y, nuevamente, gastó dinero en cinco tarjetas de regalo Visa y una Pepsi por un total de $1.035.

El botín del chileno que robaba tarjetas de crédito en Estados Unidos ascendió a unos $40.000 dólares en total. Ante esto, en noviembre se declaró culpable en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos en St. Louis de los delitos de fraude con dispositivos de acceso y un cargo por robo de identidad agravado.