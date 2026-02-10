El joven actualmente se encuentra detenido en el Centro Correccional Richwood, en Luisiana, sin una fecha clara para su repatriación.

Gonzalo Torres, un chileno de 29 años, fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Burnsville, Minnesota, tras exceder el tiempo permitido por su visa.

Dos días después, firmó un acuerdo de salida voluntaria para regresar a Chile, e incluso ofreció pagar su propio pasaje, pero su solicitud fue rechazada y los vuelos programados fueron cancelados en tres ocasiones.

De acuerdo al relato de su familia al medio Sahanjournal, actualmente se encuentra detenido en el Centro Correccional Richwood, en Luisiana, sin una fecha clara para su repatriación.

El drama del chileno Gonzalo Torres: meses de angustia y condiciones precarias en un centro migratorio

Torres había construido una vida junto a su pareja, Constanza Palma, en Minnesota, trabajando en diversos empleos y arrendando un departamento en Burnsville. La pareja había planificado regresar a Chile a principios de febrero, pero la detención de Torres interrumpió sus planes y lo mantiene incomunicado de su familia por largos períodos.

Según relatos de Palma, las condiciones en la prisión son precarias, ya que tiene baños desbordados y comida en el suelo, además de cortes frecuentes de agua y electricidad.

La detención de Torres se enmarca dentro de la Operación Metro Surge, una acción masiva de control migratorio en Minnesota que ha afectado a más de 3.000 inmigrantes. A pesar de su disposición a salir voluntariamente del país, el retraso en los vuelos y la falta de comunicación con las autoridades han prolongado su detención innecesariamente.

La familia de Torres y el Consulado de Chile en Houston buscan agilizar su retorno, pero actualmente solo se realiza un vuelo de deportación mensual hacia Chile, con una lista de espera que incluye a otros ciudadanos chilenos. Mientras tanto, Torres continúa detenido, a la espera de una resolución que le permita reunirse con su familia.