Conmoción en Italia: murió niño de dos años que fue trasplantado con un corazón quemado

Se investigan posibles fallos en el traslado del corazón, mientras que la familia ha recibido muestras de solidaridad en todo el país.

La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, expresó sus condolencias tras la muerte de Domenico, el niño de dos años y medio que falleció la madrugada del sábado debido a complicaciones posteriores a un trasplante de corazón.

La jefa de Gobierno manifestó el pésame en nombre del Ejecutivo y del pueblo italiano, y solicitó que se investiguen las presuntas negligencias denunciadas en torno al procedimiento médico.

El menor permanecía internado en el Hospital Monaldi, donde, según informó el propio centro asistencial, murió en la unidad de cuidados intensivos como consecuencia de un “deterioro repentino e irreversible de su estado clínico”.

La madre del niño, Patrizia Mercolino, confirmó el fallecimiento a las puertas del hospital con una breve declaración. El pequeño se encontraba desde hacía días en estado crítico, conectado a un sistema de oxigenación extracorpórea que suplía temporalmente las funciones cardíacas y pulmonares.

El caso generó una amplia repercusión en Italia debido a posibles fallos durante el traslado del órgano. Domenico, quien nació con una cardiopatía congénita, recibió el corazón el 23 de diciembre de 2025, luego de una prolongada espera por un donante.

Sin embargo, las primeras investigaciones apuntan a que el órgano, enviado desde Bolzano hasta Nápoles, habría sufrido daños por un enfriamiento inadecuado con hielo seco dentro de un contenedor médico.

Ante el progresivo agravamiento de su estado de salud y tras una evaluación realizada por especialistas de distintos centros italianos de trasplante pediátrico, los médicos concluyeron que no era viable una nueva intervención quirúrgica, pese a que se había informado sobre la posible disponibilidad de otro órgano compatible. Frente a este escenario, la familia optó por activar el protocolo de cuidados paliativos al considerar que ya no existían alternativas terapéuticas.

Las fiscalías de Bolzano y de Nápoles abrieron investigaciones para esclarecer las circunstancias del traslado y la implantación del órgano presuntamente dañado. En paralelo, la madre del menor señaló que impulsará iniciativas para que el caso no quede en el olvido y para apoyar a otras familias afectadas por posibles negligencias médicas.