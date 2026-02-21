De 10% a 15% en 24 horas: Trump sube los aranceles globales y desafía a la Corte Suprema

El mandatario afirmó que varios países han “estafado” a Estados Unidos durante décadas sin que se tomaran represalias”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado, a través de Truth Social, que incrementará de inmediato los aranceles globales del 10% al 15%, en respuesta a la reciente decisión de la Corte Suprema que limitó su política arancelaria.

Trump calificó la resolución como “ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiestadounidense”.

El mandatario afirmó que varios países han “estafado” a Estados Unidos durante décadas sin que se tomaran represalias, y defendió que el nuevo arancel del 15% es “plenamente permitido y legalmente probado” según la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza aumentos de aranceles de hasta 15% por un máximo de 150 días.

Trump indicó que, en los próximos meses, su administración definirá y anunciará nuevos aranceles “legalmente permisibles” como parte de lo que describió como un proceso “extraordinariamente exitoso” para fortalecer la economía estadounidense y cumplir con su objetivo de “Hacer a América Grande de Nuevo, más grande que nunca antes”.

La medida se produce después de que el viernes 20 de febrero el presidente firmara una orden ejecutiva imponiendo un arancel temporal del 10% a todas las importaciones, con el objetivo de “abordar problemas fundamentales de pagos internacionales” y “reequilibrar” las relaciones comerciales de Estados Unidos.