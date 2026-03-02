Casa Blanca pide a sus ciudadanos abandonar Medio Oriente tras nuevos ataques de Irán

El conflicto se ha extendido a otros países de la zona, luego que Irán atacara una serie de bases estadounidenses.

AGENCIA UNO

La Casa Blanca pidió a sus ciudadanos abandonar de forma inmediata 14 países de Medio Oriente, apelando a los “graves riesgos” que provocó la escalada militar en la zona, luego del ataque de Estados Unidos a Irán, que terminó con la muerte de Ali Jamenei.

Mora Namdar, secretaria adjunta del Departamento para Asuntos Consulares de Washington, instó a “utilizar el transporte comercial disponible” para dejar Bahréin, Egipto, Irán, Irak, Israel, Cisjordania y Gaza ocupadas, Jordania, Kuwait, Líbano, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Siria, Emiratos Árabes Unidos y Yemen.

Esto, mientras Donald Trump ya anunció que la ofensiva estadounidense en Irán podría extenderse por más de 5 semanas, la cual ya dejó seis militares fallecidos, además de tres cazas F-15 derribados por “fuego amigo” en Kuwait.

Por su parte, la Guardia Revolucionaria de Irán indicó que su decimotercera oleada de drones y misiles contra bases de Estados Unidos en Medio Oriente, además de Israel, en una operación llamada Promesa Verdadera 4.

Desde Kuwait se informó la caída de 178 misiles balísticos y 384 drones, que han dejado hasta ahora 27 heridos, mientras que los Ministerios de Defensa de Emiratos Árabes Unidos y Qatar han hecho uso de sus baterías antiaéreas para repeler los ataques.

En tanto, Israel respondió con el bombardeo de varias zonas de Teherán, teniendo como principales blancos la Corporación de Radiodifusión de Irán y otros inmuebles.