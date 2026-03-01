Presidente Boric y ataque de EEUU a Irán: “No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaridades”

El presidente Boric expresó que “tal como los ataques unilaterales de EEUU a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente”.

AGENCIA UNO

El presidente Gabriel Boric sacó la voz para referirse a la escalada militar que se registra en Medio Oriente, tras el ataque de Estados Unidos a Irán y la respuesta de Teherán, que lanzó bombardeos a Israel, Qatar y Bahrein, entre otros territorios.

La Operación Furia Épica, ordenada por Donald Trump, que afectó a una serie de instalaciones vinculadas a la industria nuclear iraní, provocó la muerte del líder supremo Ali Jamenei, por lo que se decretó 40 días de duelo en la nación islámica.

Según reportes de prensa, la ofensiva estadounidense dejó 201 muertes -108 de ellas eran niñas de una escuela- además 747 heridos. Por su parte, la respuesta iraní hasta ahora apunta a ocho muertos en Israel, tres en Emiratos Árabes y uno en Kuwait.

Ante esto, el presidente Boric expresó en redes sociales que “tal como los ataques unilaterales de EEUU a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente”.

“Y a la vez, nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres”, agregó.

El mandatario dejó en claro que “no tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional”.