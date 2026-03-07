VIDEO – Qué le dijo Donald Trump a José Antonio Kast durante la foto oficial de Shield of the Americas

Kast y Trump toman parte en la cita junto a una decena de líderes del continente, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, y su similar de El Salvador, Nayib Bukele.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, mantuvo este sábado un breve diálogo con el mandatario estadounidense, Donald Trump, durante la foto oficial previo al inicio de la cumbre Shield of the Americas (Escudo de las Américas), que se realiza en Miami.

Kast y Trump toman parte en la cita junto a una decena de líderes del continente, entre ellos el presidente de Argentina, Javier Milei, y su similar de El Salvador, Nayib Bukele.

Durante la ceremonia de la foto oficial, el mandatario norteamericano saludó uno por uno a los invitados, momento en el que mantuvo un diálogo de aproximadamente un minuto con José Antonio Kast.

Qué le dijo Donald Trump a José Antonio Kast

Tras felicitar a Kast por su triunfo en la segunda vuelta de diciembre, Donald Trump sostuvo que “me encanta cuando le doy apoyo a alguien… ¡y no pierde!“.

“Gastan miles y miles y miles de millones de dólares en campañas y pierden; me piden apoyo, doy el apoyo, y ganan por 30 puntos“, dijo a continuación.

A la vez, recalcó que “Yo no me quedo con nada… ¿Hay alguna forma en la que me puedan pagar por esto?”, lanzó en tono de broma.

Luego, Trump apuntó directamente a Kast y sostuvo que “es un honor tener ese poder de apoyar a alguien, aún en países extranjeros. Lo hago porque pienso que eres bueno“.

La cumbre Shield of the Americas la convocó el mandatario norteamericano para coordinar un trabajo conjunto para combatir el crimen organizado y apuntar a la seguridad internacional de la región.