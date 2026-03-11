Juan Guaidó usa a Chile como ejemplo y espera que en Venezuela “logremos una transmisión a la democracia”

El político venezolano, en conversación con EL DÍNAMO, aseguró que ven el cambio de mando “con optimismo”.

El opositor a la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, Juan Guaidó, fue uno de los invitados al cambio de mando, ceremonia en la que José Antonio Kast asumió como el nuevo Presidente de Chile.

Una vez finalizada la cita en el Congreso, conversó con EL DÍNAMO, oportunidad en la que puso como ejemplo el escenario político en nuestro país, el cual espera se replique en su tierra natal. Más aún tras la detención del dictador el pasado mes de enero.

“Como venezolano que ha luchado contra una dictadura, y aplicando lo que fue la transición chilena a la democracia y que hoy se consolida con esta transmisión de mando, una vez más, democrática, la vemos con alegría, con optimismo“, indicó.

En esa misma línea, Guaidó indicó que el cambio de mando en Chile lo ven “con entusiasmo para que en Venezuela logremos también una transmisión de mando efectiva a la democracia“.

Sobre el presente en su país, afirmó que “iniciamos una transición en Venezuela, compleja, sí, pero con muchas oportunidades de rescatar las instituciones, de tener una elección libre muy pronto, con las condiciones para ello, con el acompañamiento de la región”.

Además, continuó, saben que cuentan con “este espaldarazo que ha dado siempre Chile, por cierto, al respeto de los derechos humanos, a la democracia y que lo manifiesta el presidente Kast con la invitación a Venezuela”.