Medios brasileños afirman que Lula se baja del cambio de mando tras invitación de Kast al hijo de Bolsonaro

El mandatario brasileño descartó asistir al cambio de mando de Kast pese a haber confirmado previamente su asistencia y con equipos suyos ya en territorio chileno. La presencia del senador Flávio Bolsonaro en la ceremonia habría incidido en la determinación.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, no asistirá este miércoles al cambio de mando de José Antonio Kast.

La decisión se adoptó durante la noche del lunes, pese a que el líder del Partido de los Trabajadores tenía previsto viajar a Chile durante la jornada del martes, según confirmó el diario O Globo citando fuentes del Palacio Presidencial brasileño.

Según reportan otros medios del país carioca, ya estaban presentes en territorio nacional equipos del Gobierno de Brasil preparando la visita oficial.

Durante la mañana del martes, la Secretaría de Comunicaciones del Ejecutivo brasileño confirmó a medios locales que Lula finalmente no viajará a Chile. La decisión se produjo tras una reunión del mandatario con su canciller, Mauro Vieira.

Lula había sido invitado personalmente por Kast durante un encuentro entre ambos en Panamá, en enero, ocasión en que el mandatario brasileño indicó que aceptaría el convite. Antes de la ceremonia, además, estaba prevista una reunión bilateral en el Palacio de Cerro Castillo.

El factor Flávio Bolsonaro

La cancelación ocurre días después de que el senador Flávio Bolsonaro (PL), precandidato a la presidencia de Brasil, confirmara su asistencia a la ceremonia. El propio Flávio indicó el domingo que fue invitado por el equipo de Kast.

Según O Globo, uno de los factores que pesó en la determinación fue la posibilidad de que Lula coincidiera con el hijo del exmandatario brasileño en el mismo acto. Fuentes del Palacio do Planalto indicaron al medio que “existía el riesgo de que se produjeran situaciones incómodas”.

Flávio asistirá acompañado de su esposa Fernanda Bolsonaro y tiene previsto aprovechar el viaje para reunirse con liderazgos de derecha presentes en Chile.

La tensión a propósito del cambio de mando de Kast, surge en medio de un estrechamiento en las encuestas entre Bolsonaro y Lula. Según reportó Bloomberg, el hijo del exmandatario ultraderechista está a solo 3 puntos del líder de la izquierda brasileña (43% vs 46%).

Analistas del país sudamericano señalan que la internacionalización de la precampaña del senador busca proyectar la imagen de un candidato con conexiones ideológicas claras en la región conservadora latinoamericana.

La reunión bilateral que ambos mandatarios tenían agendada incluía, entre otros temas, la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet al mando de la ONU, nombre presentado en febrero por Chile, Brasil y México, y que ya había recibido manifestación pública de apoyo del gobierno brasileño.