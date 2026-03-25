Excancilleres defienden a Bachelet y tildan decisión de Kast de no respaldar su candidatura como “bochorno internacional”

Los firmantes aseguraron que Bachelet “tiene condiciones que hacen que su candidatura sea considerada una de las que tiene mayores posibilidades de éxito”.

Un grupo de excancilleres y de exsubsecretarios de Relaciones Exteriores salieron a respaldar la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de Naciones Unidas, luego de que al mediodía del martes el gobierno oficializara su decisión de quitarle su patrocinio.

Pese a que el gobierno de Gabriel Boric había sumado a México y a Brasil a los países que, además de Chile, respaldarían la candidatura, el presidente José Antonio Kast dijo que evaluaría la continuidad de ésta una vez que llegara a La Moneda.

Ayer, cuando la nueva administración cumplía casi dos semanas desde su arribo a Palacio, echó pie atrás al respaldo y dio como argumentos la “dispersión” de las candidaturas en América Latina, y las diferencias con “algunos de los actores relevantes que definen este proceso”. El Ejecutivo también dijo que no apoyaría a otro candidato si Bachelet decidía de todas maneras continuar en esta carrera, lo que la exmandataria confirmó ayer mediante un comunicado.

Entre los exdiplomáticos que dieron su apoyo a Bachelet se encuentran los excancilleres Mariano Fernández, Carlos Figueroa Serrano, José Miguel Insulza, Heraldo Muñoz, Antonia Urrejola, Juan Gabriel Valdés, Alberto van Klaveren e Ignacio Walker, así como los exsubsecretarios de RR.EE. Cristián Barros, Gloria de la Fuente y Edgardo Riveros.

Los argumentos de los excancilleres a favor de Bachelet

Los firmantes de la misiva reafirmaron su apoyo a la candidatura aludiendo a “los principios, objetivos e intereses permanentes de nuestra política exterior, con sentido de Estado”. En ese sentido, detallaron que ésta “representa principios y continuidades de la política exterior de Chile como el multilateralismo; el respeto al derecho internacional, la solución pacífica de las controversias; la promoción y defensa de la democracia y los DDHH; un comercio abierto basado en reglas y -como ha propuesto la expresidenta- una reforma profunda de la organización para adaptarla a los tiempos, haciéndola más eficiente y ágil en las tareas de paz, seguridad, desarrollo y derechos humanos”.

“Su candidatura es aún más importante cuando parece normalizarse el unilateralismo, el irrespeto de los tratados y las reglas, y el uso ilegal de la fuerza, entre otras tendencias. Durante 70 años hemos tratado de avanzar hacia una sociedad con reglas; ahora pareciéramos encaminarnos hacia una sociedad sin normas, en que priman los intereses de las grandes potencias”, resaltaron.

Por otra parte, resaltaron la trayectoria de Bachelet mencionando su dirección ejecutiva en ONU Mujeres y como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. También hicieron hincapié en que este es uno de los momentos en que por la rotación geográfica que promueve la ONU, América Latina tiene la posibilidad real de que alguien originario de allí, y en especial una mujer, llegue a dirigir este organismo multilateral. “La expresidenta tiene condiciones que hacen que su candidatura sea considerada una de las que tiene mayores posibilidades de éxito”, aseguraron.

Firmantes refutan razones de La Moneda

Respecto del argumento del Ejecutivo sobre “los actores relevantes” que definen este proceso, apuntaron que “frente a las especulaciones de cómo votaría EE.UU., solo recordamos que el segundo gobierno de Michelle Bachelet coincidió un año y dos meses con la primera administración de Donald Trump y, pese a a las diferencias político-ideológicas, ambos se llevaron bien, y la relación entre Chile y EE.UU. fue muy activa, constructiva y mutuamente respetuosa”.

“Deseábamos una decisión de Estado como cuando el senador Jaime Guzmán propuso el nombre de Gabriel Valdés como presidente del Senado, o cuando el presidente Sebastián Piñera apoyó la reelección de José Miguel Insulza a la secretaría general de la OEA”, añadieron.

Junto con destacar la reputación de México y Brasil en política exterior, manifestaron: “El retiro del respaldo oficial a la candidatura será un bochorno internacional. ¿Cómo explicar un retiro semejante a una compatriota distinguida, con buenas posibilidades, y que además es apoyada por los dos países más grandes de la región? Lamentablemente, la política exterior de Chile quedará marcada negativamente por este episodio”.