Ex embajador Valdés y rechazo de Kast a apoyar a Bachelet: “Sebastián Piñera no habría hecho nunca una cosa así”

Juan Gabriel Valdés aseveró que la decisión del mandatario responde a buscar congraciarse con su sector político.

AGENCIA UNO

Juan Gabriel Valdés, ex embajador de Chile en Estados Unidos, dejó ver su rechazo a la decisión de José Antonio Kast de retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas, comparándolo con el fallecido Sebastián Piñera.

En entrevista con radio Pauta, el ex funcionario diplomático cuestionó la versión entregada por La Moneda para justificar su postura, que adujo que “la dispersión de candidaturas de países de América Latina y las diferencias con algunos de los actores relevantes que definen este proceso, hacen inviable esta candidatura y el eventual éxito de esta postulación”.

Este argumento fue calificado de falta de seriedad por parte de Valdés, ya que “el proceso está recién iniciándose”.

“¿Con qué información real cuenta este gobierno que acaba de asumir sobre las actitudes de los países en Naciones Unidas? ¿Cómo pueden ellos calcular algo que nadie puede ni siquiera imaginar?”, se preguntó el ex embajador Valdés.

Para Juan Gabriel Valdés, pesó en la postura de José Antonio Kast buscar congraciarse con su sector político: “Todos sabemos las advertencias de la UDI, de los diputados de los otros partidos”.

“Ellos han creado entorno a Michelle Bachelet una especie de test, de que si el presidente Kast es realmente quien quiere hacer en Chile lo que quiere hacer, tiene que demostrárselo a sus partidarios y a sus seguidores castigando la candidatura de Michelle Bachelet y retirando su postulación en las Naciones Unidas”, argumentó.

Consultado sobre las actitudes mostrados por el jefe de Estado, Valdés apuntó que Kast “ha sido muy deferente en sus reuniones en La Moneda, se han visto fotografías muy amables, sin embargo, la reacción final sorprende profundamente y ha generado en muchos de nosotros indignación. Sebastián Piñera no habría hecho nunca una cosa así”.