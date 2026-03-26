Pérez-Mackenna se enfrentará a ex cancilleres tras portazo a candidatura de Bachelet a la ONU

Los ex cancilleres expresarán al titular de RR.EE. su molestia por la decisión de La Moneda.

AGENCIA UNO

Francisco Pérez-Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores, será parte este viernes del tradicional consejo de ex cancilleres, marcado por el rechazo del Gobierno a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU.

Esto hizo que un grupo de personalidades que fueron parte de Cancillería, como José Miguel Insulza, Ignacio Walker, Antonia Urrejola, Alberto van Klaveren y Heraldo Muñoz, entre otros, dieran a conocer una declaración pública para cuestionar la postura de La Moneda, indicando que “respaldamos la candidatura de la ex presidenta pensando en los principios, objetivos e intereses permanentes de nuestra política exterior, con sentido de Estado”.

Los firmantes precisaron que “resaltamos que la postulación de Bachelet ha sido presentada también por México y Brasil. Estos dos últimos países no adoptan decisiones improvisadas en política exterior, y su respaldo tiene una gravitación global”.

“El daño está hecho, porque el daño es a la política exterior de Chile. Lo que Chile exhibe mejor en el plano internacional es ser predecible y continuo en una política exterior de Estado. Y eso se ha cambiado por completo ahora”, cerraron los ex cancilleres.

La molestia es tal, que el almuerzo tradicional que se realizaría tras el consejo, y que sería liderado por Pérez-Mackenna, no contará con varios de los ex ministros de Relaciones Exteriores como protesta por la decisión tomada en torno a Michelle Bachelet.

Ante esta situación, desde Cancillería expresaron a La Tercera que “expresamos nuestro respeto por cada uno de los ex ministros, por su trayectoria y por el servicio que han prestado al país. Comprendemos que existen miradas distintas respecto de la decisión adoptada por el gobierno. Son parte de una democracia madura”.