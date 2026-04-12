Péter Magyar, el nuevo primer ministro húngaro que rompió 16 años de poder de Orbán

Magyar evitó debates ideológicos polarizantes y priorizó temas concretos como el coste de vida, la salud pública y la transparencia institucional.

Hungría vive un giro político histórico tras la victoria electoral de Péter Magyar, un abogado de 45 años que ha logrado poner fin a más de una década y media de dominio del gobierno liderado por Viktor Orbán.

Con un discurso conservador, centrado en la defensa de la familia, la nación y el cristianismo, pero acompañado de un fuerte mensaje anticorrupción, Magyar consiguió atraer a un electorado diverso y cansado del oficialismo.

Hasta hace poco, Magyar era una figura prácticamente desconocida para la mayoría de los ciudadanos. Su ascenso comenzó en 2024, cuando rompió con el partido gobernante tras un escándalo político que sacudió las estructuras del poder. Desde entonces, capitalizó su conocimiento interno del sistema para posicionarse como una alternativa creíble, combinando una imagen moderna con críticas directas a la corrupción y al deterioro de los servicios públicos.

El nuevo primer ministro lidera el partido Tisza (“Respeto y Libertad”), una formación que en poco tiempo pasó de ser marginal a convertirse en la principal fuerza política del país. Su éxito se consolidó tras obtener un fuerte respaldo en las elecciones europeas, lo que lo catapultó como el principal rival del oficialismo.

Durante la campaña, Magyar evitó debates ideológicos polarizantes y priorizó temas concretos como el coste de vida, la salud pública y la transparencia institucional. Su estrategia también incluyó un uso intensivo de redes sociales, logrando conectar especialmente con votantes jóvenes que no habían conocido otro liderazgo que el de Orbán.

En política exterior, Magyar propone una orientación más cercana a la Unión Europea, buscando recomponer relaciones tensas y recuperar fondos bloqueados. Sin embargo, mantiene posturas conservadoras en temas como la inmigración, lo que le ha permitido captar tanto votantes desencantados del oficialismo como sectores de la oposición.