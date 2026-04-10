Kast pide esperar hasta 2027 por resultados en expulsiones a migrantes: “Vamos a terminar sorprendiéndolos”

El presidente José Antonio Kast llegó hasta Coltauco, en la Región de O’Higgins, en la primera jornada de sus diálogos ciudadanos para enfrentar su desplome en las encuestas y sondeos, donde fue consultado sobre su promesa de expulsar a migrantes irregulares apenas pusiera un pie en La Moneda.
Al respecto, el jefe de Estado pidió esperar hasta el año 2027 para tener resultados tangibles sobre una de sus principales compromisos de campaña.
“En Coltauco hay muchos ilegales. Por favor que partan. Esto es transversal en muchos países, pero de nuevo, unos pocos afectan a todos. Nosotros vamos a ir planteándole a cada uno que si no parte voluntariamente y parte obligado, nunca más podrá regularizarse en Chile ni entrar ni nada”, indicó el presidente Kast.
El gobernante expresó a los presentes que “vamos a ir poniendo reglas claras, esto no es de un día para otro, pero le aseguro que en la cuenta pública, no la de este año, la del próximo año (que se concretará en 2027), vamos a terminar sorprendiéndolos con los números que van a haber”.
“Eso implica ir haciendo publicaciones que al principio son complejas para nosotros, porque vamos a decir esta es la cantidad de migrantes regulares o los que están en proceso. Vamos a ir publicando más información de la que se imaginan. Estamos haciendo un cruce de información gracias a la inteligencia artificial que va a terminar sorprendiéndolos, porque a medida que tengamos transparencia, todos nos vamos a aplicar a hacer mejor las cosas”, cerró el presidente Kast.