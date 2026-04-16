Cuáles son los delitos por los que niños desde 12 años recibirán cadena perpetua en El Salvador

La anterior Ley Penal Juvenil precisaba que para aquellos delitos cometidos por niños de esa edad la pena máxima era de 10 años de prisión.

PEXELS.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, firmó la ley que permite aplicar cadena perpetua a niños desde los 12 años, según consta en la reforma constitucional que aprobó la Asamblea Legislativa de ese país centroamericano.

De acuerdo con lo dispuesto en el cuerpo legal, en caso de que los acusados sean “menores que han cometido uno o varios delitos o si se trata de una infracción con agravantes“, se deberá realizar una revisión obligatoria de la pena máxima.

Así, los jueces a cargo de dichas causas tendrán que efectuar un análisis en profundidad de la pena perpetua, con el propósito de evaluar un posible “régimen de libertad controlada bajo ciertas reglas“.

La ley precisa que dicha revisión se llevará a cabo con “todos los reos condenados a perpetuidad cada cinco años a partir de 25 años de prisión para los menores (de edad), 30 años para los adultos, 35 para los adultos condenados por varios delitos y a partir de los 40 años de prisión por delitos con agravantes”.

Delitos por los que niños de 12 años recibirían cadena perpetua

La reforma constitucional establece que también se le puede aplicar cadena perpetua a quienes hayan cometido delitos de homicidio, feminicidio, violación y “pertenencia a pandillas”, incluyendo a los niños desde los 12 años.

Previamente, la Ley Penal Juvenil precisaba que para aquellos delitos cometidos por pandilleros la pena máxima era de 20 años de prisión para los menores de hasta 16 años cumplidos, en tanto que si se trataba de niños de 12 años, era de la mitad.

La iniciativa impulsada por la administración de Bukele tuvo como propósito ampliar el alcance de la reforma constitucional, en la que se promovió la “cárcel de por vida a los homicidas, violadores y terroristas“.