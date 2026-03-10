La fecha en que Nayib Bukele visitará Chile

El vicepresidente de El Salvador confirmó que Nayib Bukele visitará nuestro país en los próximos meses para reunirse con José Antonio Kast.

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, anunció que el presidente de dicho país, Nayib Bukele, visitará Chile en los próximos meses para reunirse con José Antonio Kast, quien asumirá su mandato este miércoles 11 de marzo.

La autoridad del país centroamericano dio a conocer esta noticia tras la reunión bilateral que sostuvo con Kast, en el contexto del cambio de mando.

Posterior a este encuentro, Ulloa manifestó que “Chile y El Salvador somos históricamente pueblos hermanos, ya que este 2026 celebramos 150 años de relaciones diplomáticas”.

A lo que agregó: “Tenemos muchas áreas donde ambos países podrán colaborar y apoyarnos recíprocamente, esperamos tener relaciones fluidas”.

¿Cuándo será la visita de Nayib Bukele a Chile?

Allí, el vicepresidente de El Salvador confirmó el viaje de Bukele a Chile. “Es uno de los compromisos del presidente Bukele en su agenda. Por razones que ustedes entenderán no puedo dar la fecha, pero está agendada para el próximo mes de mayo“, detalló, cuyo encuentro sería similar al que tuvieron los líderes en enero, cuando Kast arribó a Centroamérica para visitar diferentes lugares, como por ejemplo, la cárcel de alta seguridad CECOT.

En esa línea, la autoridad expuso que “el presidente Bukele con todo gusto podrá continuar ese diálogo que tiene con el presidente Kast”.

“Esa reciprocidad y acoplamiento como país permitirá que la visita del presidente Bukele refuerce la relación con Chile”, cerró Félix Ulloa.