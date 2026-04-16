Cuándo comenzará la tregua de 10 días entre Israel y Líbano que confirmó Donald Trump

“He tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”, manifestó el presidente estadounidense.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó este jueves que Israel y Líbano acordaron un alto al fuego de diez días.

El anuncio, además de permitir un cese de las hostilidades entre el Ejército israelí y los militantes de Hezbollah, abriría una opción para que Irán y Estados Unidos retomen las conversaciones para terminar con la guerra en Medio Oriente.

De acuerdo con lo manifestado por el presidente norteamericano, el acuerdo se alcanzó tras las reuniones que mantuvieron esta semana representantes de ambos países en Washington.

Cuándo parte la tregua entre Israel y Líbano

“Acabo de tener excelentes conversaciones con el presidente Joseph Aoun, del Líbano, y el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel“, posteó Trump en su red Truth Social.

“Estos dos líderes acordaron que, para lograr la paz entre sus países, iniciarán un alto al fuego de 10 días a las 17:00 hora del este (misma de Chile)“.

A continuación, detalló que “el martes, ambos países se reunieron por primera vez en 34 años aquí en Washington, D.C., con nuestro gran secretario de Estado, Marco Rubio”.

“He instruido al vicepresidente JD Vance y al secretario de Estado Rubio, junto con el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Razin’ Caine, para que trabajen con Israel y el Líbano para lograr una paz duradera“, complementó el presidente estadounidense.

Finalmente, sostuvo que “he tenido el honor de resolver nueve guerras en todo el mundo, y esta será la décima, ¡así que manos a la obra!”.

Posteriormente, Trump señaló que invitó a Netanyahu y Aoun a la Casa Blanca para que sostengan las “primeras conversaciones significativas entre Israel y el Líbano desde 1983, hace muchísimo tiempo”.

“Ambas partes desean la PAZ, ¡y creo que se logrará pronto!“, concluyó el mandatario norteamericano al dar por cerrado el tema.