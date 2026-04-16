Guerra en Irán: cuándo partiría la cancelación de vuelos en Europa por la falta de combustible

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, alertó que los que más sufrirán serán los países en desarrollo.

WIKIPEDIA.

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, alertó este jueves que es inminente la cancelación de vuelos en Europa si los suministros de petróleo siguen bloqueados por la guerra en Irán.

De acuerdo con lo manifestado por el personero, las repercusiones del conflicto muestran un panorama desalentador, el que calificó como “la mayor crisis energética a la que nos hemos enfrentado jamás“.

“Estamos en una situación crítica, y esto tendrá importantes repercusiones para la economía mundial. Y cuanto más se prolongue, peor será para el crecimiento económico y la inflación en todo el mundo”, sostuvo Birol.

Cuándo partiría la cancelación de vuelos en Europa

Según planteó el ejecutivo de la AIE en la entrevista que le concedió a la agencia AP, todo lo anterior generará un “aumento en los precios de la gasolina, un aumento en los precios del gas y un aumento en los precios de la electricidad“.

En esa línea, advirtió que Europa tiene “quizás seis semanas de combustibles para aviones“, lo que podría generar posibles cancelaciones de vuelos “pronto” si los suministros siguen bloqueados por la guerra en Medio Oriente.

Sostuvo, a la vez, que el impacto económico se sentirá de forma desigual, ya que “los países que más sufrirán no serán aquellos cuyas voces se escuchen con mayor frecuencia. Serán principalmente los países en desarrollo. Los países más pobres de Asia, África y América Latina“, detalló.

“Algunos países pueden ser más ricos que otros. Algunos países pueden tener más energía que otros, pero ningún país, absolutamente ningún país, es inmune a esta crisis“, recalcó.

Finalmente, Fatih Birol señaló que “les puedo asegurar que pronto oiremos la noticia de que algunos vuelos de la ciudad A a la ciudad B podrían cancelarse debido a la falta de combustible para aviones“.