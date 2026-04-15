Hasta 38 pesos: Gobierno confirma nueva alza en el precio de la bencina a partir del jueves

El subsecretario de Hacienda destacó que este aumento será “sustantivamente menor” que el de fines de marzo.

El subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez (IND), confirmó este miércoles que el precio de las bencinas experimentará una nueva alza a partir de mañana.

Se trata de la segundo aumento desde el alza histórica del 26 de marzo que hizo subir aproximadamente 370 pesos el litro de bencina y 570 el de diésel. En esa oportunidad, esgrimiendo como argumento la estrechez fiscal y la guerra en Irán, el Gobierno optó por modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco), lo que derivó en que el alza internacional del precio del petróleo también se manifestara de forma directa en territorio nacional.

De hecho, desde esta alza ya se preveía que en dos semanas más el precio volvería a aumentar. Llegado ese plazo, el subsecretario de Hacienda lo confirmó en conversación con radio Infinita. “Es altamente probable que mañana tengamos un aumento del precio de los combustibles, que se va a ser sustantivamente menor al del jueves 26 de marzo y tiene que moverse la banda de más o menos 2,4%”, especificó.

Al ser consultado sobre si la bencina debiese subir entre 35 y 38 pesos el jueves, respondió de manera afirmativa y añadió que “la gasolina menos que el orden de magnitud que acabamos de dar”.

“No es cierto que se esté recaudando más (con el alza), todo lo contrario. Se tiene menos recaudación por la aplicación del MEPCO, que dado que el impuesto específico es alto, no llega a ser subsidiario. Es decir, en general el Estado sigue recaudando más porque el impuesto es alto, pero por la aplicación del MEPCO en esta semana es deficitario, o sea, se recauda menos”, añadió.