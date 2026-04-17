“Quieren reunirse”: Trump adelantó inminente acuerdo con Irán en los próximos días

Los enviados especiales discutirán la exigencia del mandatario norteamericano de implementar de inmediato una moratoria al enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó este viernes como “muy probable” que negociadores de Washington e Irán se reúnan este fin de semana para sellar un acuerdo que ponga fin a la guerra iniciada el 28 de febrero.

“Los iraníes quieren reunirse. Quieren llegar a un acuerdo“, le dijo el mandatario norteamericano por teléfono a Barak Ravid, de Axios.

“Creo que probablemente habrá una reunión este fin de semana. Creo que lograremos un acuerdo en los próximos días“, complementó Trump.

Una visión que comparten funcionarios norteamericanos citados por el citado medio, según los cuales se han logrado avances significativos en las negociaciones.

Los temas sin acuerdo entre Trump e Irán

Las negociaciones, que se llevarían a cabo a partir del fin de semana, incluyen la opción de que Estados Unidos libere alrededor de 20.000 millones de dólares de fondos iraníes congelados, bajo el compromiso del régimen islámico de renunciar a sus reservas de uranio enriquecido.

Además, los enviados especiales de ambos países discutirán la exigencia del mandatario norteamericano de implementar de inmediato una moratoria al enriquecimiento de uranio por parte de Irán.

Durante esta jornada Teherán concretó la apertura del estrecho de Ormuz al tránsito de barcos, salvo los militares, pero aseveró que podría cambiar de posición en cualquier momento si, por ejemplo, no se respeta el alto al fuego entre Israel y Líbano.

“Israel tiene que parar. No pueden seguir volando edificios por los aires. No lo voy a permitir”, manifesto al respecto el presidente estadounidense, quien aseguró que el acuerdo que se negociará el fin de semana “hará que Israel esté seguro”.