Biministro Mas señala eventual “responsabilidad política” de Grau en irregularidades del Censo 2024 detectadas por Contraloría

Falta de control sobre las labores desarrolladas por los censistas y la contratación de personas con antecedentes penales son algunas de las deficiencias detectadas en este proceso.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas (IND), aludió a una eventual responsabilidad política de su antecesor en el Ministerio de Economía, Nicolás Grau (FA), en las irregularidades que dio a conocer la Contraloría el miércoles sobre el Censo de 2024.

Entre las deficiencias en el proceso halladas por el ente fiscalizador y por las que responsabilizó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se encuentra la contratación de 16 personas con antecedentes penales y de 14 migrantes que no estaban habilitados para trabajar en el país.

Otro de los hallazgos apunta a la falta de control sobre las labores realizadas por parte del personal contratado. La Contraloría indicó que el INE no pudo demostrar que 515 censistas efectuaron efectivamente las tareas por las cuales recibieron pagos que superan los $166 millones.

Consultado por este asunto en conversación con radio Universo, el jefe del Ministerio de Economía —cartera de la que depende el INE— manifestó que “se trata de hechos graves ocurridos en la en la administración anterior y va a haber que investigarlo hasta la última consecuencia”.

Junto con señalar que no pone en duda los datos entregados por la Contraloría, Mas recalcó que “el diseño, la licitación y la implementación del Censo se hizo durante el gobierno anterior, y evidentemente que el ministro de Economía de la época puede tener responsabilidades políticas”.

“Se tiene que investigar y si hay responsabilidad políticas, el ministro de Economía tiene que asumir”, añadió.