Choque y muerte de escolar en Recoleta: intentaron atacar a los imputados en la cárcel

Gendarmería dijo que el hecho de que estuvieran aislados impidió la agresión a los dos imputados.

Gendarmería confirmó que los dos imputados por el choque con un furgón escolar en Recoleta que provocó la muerte de un escolar de 12 años, sufrieron un intento de ataque al interior de la cárcel donde cumplen la cautelar de prisión preventiva.

El hecho ocurrió en el penal Santiago 1, donde varios hombres intentaron atacar a los sujetos, según reveló un video.

De acuerdo con el registro audiovisual al que accedió T13, varios reclusos les gritaron insultos a los imputados y los amenazaron con que “los vamos a quemar”. De manera paralela, los retaron a salir al patio, lo que ambos no hicieron.

Gendarmería por ataque a imputados por la muerte en Recoleta

Al referirse a lo ocurrido en el penal, Gendarmería emitió un comunicado en el que confirmó el intento de ataque a los involucrados en el choque que provocó la muerte de un escolar en Recoleta, y aseguró que hubo una “oportuna intervención de personal institucional y que ambos imputados estaban aislados del resto de la población penal al interior de su celda“.

Según lo manifestado por Gendarmería, precisamente el aislamiento de los sujetos provocó que “el intento de agresión no se logró materializar”, según el escrito.

“Tras el hecho, funcionarios realizaron un operativo de registro y allanamiento en el módulo, logrando la incautación de elementos prohibidos, entre ellos aparatos celulares. Junto con lo anterior, la institución denunció los hechos ante el Ministerio Público y se instruyó la realización de un sumario administrativo“, detalló a continuación.