Presidente Boric se compromete con familia de escolar fallecido: delincuentes “van a pagar”

“Quiero decirles que con los delincuentes, con el crimen organizado, con los narcotraficantes, estamos siendo firmes, implacables y aplicando todo el Estado de derecho”, precisó el jefe de Estado.

El presidente Gabriel Boric entregó detalles de su encuentro con la familia de Esteban Hermosilla, escolar fallecido luego que el furgón que lo transportaba fuera chocado en medio de la fuga de dos delincuentes en Recoleta.

El mandatario hizo alusión al caso en el marco de la inauguración del Parque La Ermita, en San Esteban, indicando que una de las principales preocupaciones de Chile hoy día, y con razón, es detener la delincuencia. Y yo quiero decirles que con los delincuentes, con el crimen organizado, con los narcotraficantes, estamos siendo firmes, implacables y aplicando todo el Estado de derecho”.

El presidente Boric recalcó que “quien cometa delitos lo va a pagar. Tal como van a pagar, y me comprometí con la familia del pequeño Esteban que falleció de manera desgarradora por culpa de dos delincuentes”.

“Va a haber justicia, en Chile no va a haber impunidad”, agregó el jefe de Estado.

El presidente Gabriel Boric se reunió con la familia del escolar fallecido en Recoleta el pasado martes en el Servicio Médico Legal (SML), en una instancia que estuvo acompañado por el ministro del Interior, Alvaro Elizalde, y el subsecretario Víctor Ramos.

El mandatario además aprovechó la ocasión para destacar el rol de Carabineros, recalcando que “este 2025 la gratificación especial de riesgo que reciben los funcionarios de Carabineros llega al 20%, que es el máximo que permite la ley, en todas las regiones de Chile. Esta gratificación no se actualizaba desde el año 2011″.

“Y adicionalmente estamos en condiciones de dar a conocer el pronto pago del bono establecido en la ley del reajuste del sector público, un bono que van a recibir todos los funcionarios de Carabineros que perciben las gratificaciones especiales de riesgo de operaciones especiales, de fuerzas especiales y de protección de personas importantes”, puntualizó.