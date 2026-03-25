Minsal confirma el regreso de las mascarillas: dónde serán obligatorias y quiénes deberán usarlas

La medida regirá entre el 1 de abril y el 31 de agosto, con el objetivo de enfrentar la alta circulación de virus respiratorios.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

El Ministerio de Salud de Chile (Minsal) anunció el regreso del uso obligatorio de mascarillas en los servicios de urgencia de todo el país, tanto del sector público como privado, en el marco de la estrategia de Campaña de Invierno.

La medida regirá entre el 1 de abril y el 31 de agosto, con el objetivo de enfrentar la alta circulación de virus respiratorios durante la temporada invernal.

El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, explicó que la disposición se aplicará a todos por igual. “Queremos informar a nuestros pacientes, así como a médicos, enfermeras, TENS y a todos los profesionales de la salud, que a partir del 1 de abril el uso de mascarillas será obligatorio en los servicios de urgencia, en los centros de salud públicos y privados, y también en las unidades de diálisis y oncohematología de todo el país”.

“Esta medida busca protegernos entre todos y prevenir el contagio de enfermedades respiratorias. Cuidarnos es una tarea compartida”, añadió.

La normativa incluye al equipo de salud completo, profesionales, técnicos, administrativos, auxiliares y alumnos en práctica, además de pacientes y cualquier persona que se encuentre en estos recintos asistenciales.

Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, destacó el contexto epidemiológico que motivó la decisión. “Esta decisión se tomó porque a medida que nos acercamos al invierno, aumenta la circulación de virus respiratorios y debemos prevenir al máximo los contagios”.

Asimismo, la autoridad reforzó las medidas preventivas para la población, “incluso recomendamos que, de sentirse enfermos, resfriados o ir a un lugar aglomerado, también consideren usar mascarilla, sin olvidar nunca el lavado de manos y estornudar en el antebrazo. El uso obligatorio de las mascarillas en urgencias se extenderá hasta el 31 de agosto o hasta que las condiciones epidemiológicas permitan su suspensión”.

En cuanto a los elementos de protección, el ministerio indicó que se recomienda el uso de mascarillas médicas, quirúrgicas, de procedimiento y de tres pliegues, además de respiradores de alta eficiencia como N95, KN95 y equivalentes.