Nasire Best, el hombre de 21 años que abrió fuego cerca de la Casa Blanca y fue abatido por el Servicio Secreto

Fuentes policiales dijeron que el sujeto había intentado el año pasado bloquear accesos e ingresar a la Casa Blanca. Decía ser Dios o “el verdadero Osama bin Laden”.

Tenía 21 años y su nombre era Nasire Best. No era una personalidad pública, pero alcanzó notoriedad internacional luego de disparar un arma de fuego cerca de la Casa Blanca el sábado y ser abatido por los agentes del Servicio Secreto en respuesta.

Según informó el Servicio Secreto en la tarde de ayer, a eso de las 18.00 horas el hombre se acercó a un puesto de control de seguridad de la sede de Gobierno, sacó un arma de su bolso y comenzó a disparar en contra de los agentes de seguridad.

Una fuente policial dijo a CNN, que Best tenía antecedentes con el Servicio Secreto, pues en junio del año pasado bloqueó un acceso a la Casa Blanca. En esa oportunidad, dijo ser “Dios”. A causa de ello, fue detenido por el Servicio Secreto en internado en el Instituto Psiquiátrico de Washington.

Al mes siguiente, intentó acceder a la sede de gobierno y nuevamente fue detenido por los agentes. Como consecuencia, un juez le prohibió acercarse a las inmediaciones. Una revisión de sus redes sociales realizada por los funcionarios encargados de la seguridad de Donald Trump, determinó que Best decía ser “el verdadero Osama bin Laden” y que también, en al menos una ocasión, había manifestado la intención de dañar al presidente.

“Gracias a nuestros formidables agentes del Servicio Secreto y de las fuerzas del orden por la rápida y profesional intervención esta noche contra un hombre armado cerca de la Casa Blanca, que tenía un historial violento y parecía obsesionado con la edificación más preciada de nuestro país“, dijo Trump al respecto en sus redes sociales.