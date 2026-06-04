Contra uno se usó munición no letal: qué se sabe de los chilenos detenidos por millonarios robos en Estados Unidos

Los delincuentes trataron de escapar luego de que la policía detuvo el auto en el que se trasladaban, en cuyo interior se encontró parte de su botín.

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Cargos por robo y allanamiento de morada, entre otros, enfrentan dos ciudadanos chilenos que permanecen detenidos en Missouri, Estados Unidos, tras ser acusados de millonarios robos.

De acuerdo con la información proporcionada por la policía de ese país, ambos formaban parte de una banda criminal que operaba en diversos estados.

El reporte apunta que los delincuentes se dedicaban a estudiar las rutinas de personas acaudaladas, y aprovechaban cuando no estaban en sus hogares para ingresar y robar objetos de valor, principalmente joyas.

Quiénes son los chilenos detenidos en Estados Unidos

Según indicó la policía de Oxford, en el estado de Mississippi, los dos chilenos detenidos fueron identificados como Fabián Navarro y Marcelo Telecheah, quienes durante mayo robaron joyas avaluadas en más de US$140.000 (sobre 125 millones de pesos) desde una vivienda de esa ciudad.

Su captura se logró luego de que se los rastreara a través de cámaras de tráfico y lectores de patentes, que los situaron en el condado de Howell, en Missouri.

La semana pasada la policía detuvo el vehículo en el que se trasladaban los sujetos, quienes inicialmente escaparon a pie, pero los agentes los atraparon tras una breve persecución, en la que uno de ellos fue reducido con munición no letal.

Al momento de su captura se encontró en su poder parte de las joyas que habían robado en Oxford, mientras que varias otras permanecían al interior del automóvil. El reporte menciona anillos, pulseras, collares y piedras preciosas sueltas.

Los dos chilenos detenidos en Estados Unidos enfrentan diversos cargos, entre ellos robo y allanamiento de morada, junto con otros de carácter federal por transportar las joyas sustraídas entre diversos estados.