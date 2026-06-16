G7 en Francia: Trump presiona a Rusia para que finalice la guerra y apoya que Ucrania fabrique misiles Patriot

Dijo que, tras el acuerdo de paz con Irán, “ahora nos vamos a centrar” en poner fin al conflicto en el este de Europa.

CASA BLANCA.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que Rusia debe acordar el fin de la guerra en Ucrania y argumentó que los ejércitos de ambos países registran muchas bajas cada mes.

“Rusia debería llegar a un acuerdo (…) ha perdido una cantidad tremenda de personas, y también Ucrania. El mes pasado, entre ambos países, perdieron 35.000 soldados. Esto ocurre mes tras mes”, manifestó el mandatario norteamericano.

“Hablé con el presidente Putin el domingo y es más o menos lo mismo. Siguen luchando, siguen perdiendo soldados. Pierden muchísimos soldados”, detalló.

Trump abordó el tema en declaraciones que emitió junto al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, en el marco de la cumbre del G7, que se celebra en Évian, Francia.

Dijo que, tras el acuerdo de paz con Irán, “ahora nos vamos a centrar en eso“, en alusión al papel que busca desempeñar para poner fin al conflicto en Ucrania.

Trump apoya que Ucrania fabrique misiles para enfrentar a Rusia

Pese a lo anterior, el presidente estadounidense se habría mostrado a favor de conceder la licencia para que Ucrania pueda fabricar misiles Patriot en su territorio, según aseveró el presidente Volodimir Zelenski.

“El presidente Trump apoya esta idea (…) espero que cuando da una respuesta positiva, signifique sí“, recalcó el jefe de Estado ucraciano.

“Todos creemos que la guerra debe terminar. Todos creemos que Rusia no tiene ninguna voluntad de hacerlo”, señaló Zelenski tras reunirse con los líderes de los países del G7.