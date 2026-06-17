Los motivos tras la decisión de la justicia de Estados Unidos de aplazar la próxima audiencia de Maduro

La solicitud en ese sentido la presentaron tanto la Fiscalía de Estados Unidos como los abogados defensores del ex presidente de Venezuela.

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La justicia de Estados Unidos confirmó este miércoles que decidió aplazar la próxima audiencia judicial del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su mujer, Cilia Flores.

Según lo resuelto por el juez Alvin K. Hellerstein, de la corte federal de Nueva York, en definitiva la presentación de Maduro ante el tribunal se llevará a cabo el próximo 22 de julio y no el 30 de junio, como estaba programada.

De esta forma, el magistrado acogió la solicitud en ese sentido que presentaron tanto la Fiscalía de Estados Unidos como los abogados defensores del imputado.

Los motivos para aplazar la próxima audiencia de Maduro

Maduro y Flores permanecen detenidos en Nueva York, luego de que fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos los detuvieran durante una operación militar el 3 de enero en Caracas, Venezuela.

Ambos enfrentan en los tribunales cargos por narcotráfico, lavado de dinero y corrupción y, aunque se han declarado inocentes, la causa en su contra sigue su curso.

Hace poco, el juez Hellerstein rechazó los intentos para desestimar la acusación, aunque también aprobó las modificaciones necesarias para que el Gobierno venezolano financie su defensa legal.

Respecto de la solicitud para postergar la próxima audiencia de Nicolás Maduro, el magistrado la acogió debido a que en ella se argumentaron “problemas de programación y logística relacionados con la provisión de transporte seguro y medidas de seguridad“.

La petición también pedía excluir el período comprendido entre el 30 de junio y el 22 de julio de los plazos establecidos por la Ley de Juicio Rápido.