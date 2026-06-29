Con el 100% de los votos escrutados, ya es oficial: Keiko Fujimori es la nueva presidenta de Perú

Por un estrecho margen, la candidata de Fuerza Popular logró un 50.135% frente al 49.865% de Roberto Sánchez.

A tres semanas de realizarse la segunda vuelta presidencial, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) finalizó el conteo de votos y confirmó que Keiko Fujimori fue electa como la nueva presidenta de Perú.

La candidata de Fuerza Popular logró vencer por un estrecho margen a Roberto Sánchez luego de obtener un 50.135%, equivalente a 9.223.396 votos. En tanto, el izquierdista logró un 49.865%, que se traduce en 9.173.755 votos. Así, la diferencia entre ambos fue de solo 49.641 sufragios.

Hace solo unos días, Keiko Fujimori ya se había dado como ganadora, lo que la ubicaría como la nueva presidenta de Perú. “Esta elección ya acabó“, aseguró cuando llevaban el 99,88% de los sufragios.

“Ahora lo que tenemos que fijarnos es qué vamos a hacer los próximos cinco años. Y lo que vamos a hacer es que el Estado vuelva a funcionar. Lo que vamos a hacer es recuperar las calles y podamos salir con tranquilidad”, agregó en ese entonces.

A eso sumó que “lo que nos corresponde ahora es tender puentes, volvernos a abrazar, trabajar juntos por la unidad de todos los peruanos“.

Hasta el cierre de esta nota, ni Fujimori ni Sánchez se han referido al resultado final de la reñida elección en el país vecino.