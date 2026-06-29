La millonaria cifra que deberá pagar Donald Trump tras sufrir revés judicial en caso de abuso y difamación

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó admitir a trámite el recurso del presidente por lo que deberá pagar la indemnización a la escritora Jean Carroll.

Un revés judicial fue el que sufrió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del caso de abuso sexual y difamación en su contra presentado por la escritora E. Jean Carroll.

La Corte Suprema desestimó acoger a trámite el recurso que presentó con el objetivo de no tener que cumplir la sentencia por abusos sexuales y difamación, que lo obligaba a pagar cinco millones de dólares.

La abogada de Carroll, Roberta Kaplan, señaló que “la decisión de hoy de la Corte Suprema confirma de una vez por todas el veredicto unánime del jurado de que el presidente Donald J. Trump agredió sexualmente y difamó a E. Jean Carroll“.

“Sus múltiples intentos por apelar ese veredicto han fracasado y el fallo de hoy pone fin a su intento de eludir la responsabilidad por sus actos”, agregó.

Desde el equipo legal de Donald Trump también emitieron una declaración tras la decisión del máximo tribunal en el caso de la escritora. “El pueblo estadounidense apoya al presidente Trump al exigir el fin inmediato de todas las cacerías de brujas, incluida la farsa financiada por los demócratas de los engaños de Carroll”, aseveraron.

“El presidente Trump seguirá venciendo a la guerra legal liberal, mientras continúa enfocado en su misión de hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, afirmaron.

El caso se remonta a 2019 cuando Carroll demandó a Trump por difamación. Tres años después, en 2022, lo demandó por difamación y agresión, gracias a la ley que se promulgó en Nueva York, la cual permite a las víctimas de abuso sexual presentar demandas civiles por incidentes pasados. Ahí lo acusó de una agresión sexual ocurrida a mediados de los años 90 en una tienda. Tras dar a conocer su versión, la acusó de inventar el hecho para beneficiar las ventas de su libro.

Fue este último el que llegó a juicio primero, cuya sentencia son los cinco millones de dólares que deberá pagar el mandatario. En el caso de la acción judicial presentada en 2019, se condenó al magnate a pagar 83 millones de dólares, los que aumentan a más de 100 millones por los intereses.