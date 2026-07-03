Tras reunión oficialista: Kast reconoce que “tenemos que afiatar las confianzas y eso corresponde en gran parte al Gobierno”

El mandatario adelantó que pronto se reunirá con el Partido Social Cristiano y con colectividades que “colaboran con el Gobierno”.

Antes del mediodía de este viernes culminó la reunión que el presidente José Antonio Kast convocó en La Moneda para alinear a los partidos oficialistas, que vieron acentuadas sus diferencias estas semanas a raíz de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau.

Al término de la cita, Kast bajó de su oficina en compañía de los timoneles de la UDI, Guillermo Ramírez; del Partido Republicano, Arturo Squella; de Renovación Nacional, Andrea Balladares y de Evópoli, Luciano Cruz-Coke. En primer lugar, el mandatario agradeció la labor de los rescatistas chilenos en Venezuela y anunció que pronto se reunirá con el Partido Social Cristiano y “otros partidos que colaboran con el Gobierno” y así “mirar siempre los desafíos que tenemos por delante”.

“Hemos tenido ciertas dificultades estructurales de nuestro país en temas económicos, en temas de empleo (…) pero vemos con muy buenos ojos lo que viene. Y de ese espíritu, con esperanza y optimismo es lo que hemos conversado. Para eso necesitamos siempre una muy buena coordinación, y hemos visto cómo esa coordinación se va a ir mejorando día a día“, dijo.

Junto con llamar a la cooperación entre los poderes del Estado, Kast reconoció que “tenemos que afiatar las confianzas y eso corresponde en gran parte al Gobierno, en general las instancias para que podamos generar esas confianzas”. Por otro lado, aludiendo a su gira por Paraguay y Uruguay, el presidente mencionó que “todos dicen Chile fue un faro y queremos que vuelva a ser un faro”.

Guillermo Ramírez (UDI) valora el tono

Uno de los timoneles que dialogó brevemente con la prensa fue el de la UDI. Sobre la reunión, Ramírez adelantó que “conversamos acerca de la necesidad de coordinarnos bien, de tener reuniones más periódicas. Yo, al menos, salí de la reunión muy, muy contento. Fue en un muy buen tono”.

También, al ser consultado sobre si el encuentro significó un llamado al orden respondió: “No, si las cosas, cuando estamos todos empujando por el mismo lado, son mucho más amistosas que eso. Es necesario conversar, siempre es bueno conversar”.

Adicionalmente, el timonel gremialista aseguró que el proyecto de reconstrucción nacional del Gobierno “va a ser aprobado por amplísima mayoría, no tengo ninguna duda de eso”.