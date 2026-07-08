¿Necesitas una orden médica? doctor chileno lanza plataforma gratuita para exámenes preventivos

La herramienta está orientada a personas que buscan controlar su estado de salud sin necesidad de acudir previamente a una consulta médica.

Con el objetivo de facilitar el acceso a controles de salud, el oftalmólogo chileno Rubén Torres, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica, desarrolló MiOrdenGratis.cl, una plataforma que permite obtener sin costo órdenes médicas para realizarse distintos exámenes preventivos.

La herramienta está orientada a personas que buscan controlar su estado de salud sin necesidad de acudir previamente a una consulta médica.

Según explicó su creador, el sitio entrega órdenes para exámenes seleccionados de acuerdo con el perfil de cada usuario, aunque aclaró que no reemplaza la evaluación de un profesional ni la interpretación de los resultados.

Entre los exámenes disponibles se encuentran hemograma, glicemia, perfil lipídico, creatinina, orina completa, vitamina D, virus del papiloma humano (VPH) y electrocardiograma, entre otros, todos con un enfoque preventivo.

El médico explicó que la idea surgió al investigar qué controles debía realizarse al cumplir 40 años. “Cumplí 40 años hace poco y empecé a revisar de qué cosas de salud me tengo que preocupar (…) Se me ocurrió crear algo intermedio que oriente a las personas sobre qué exámenes vale la pena hacer y cuáles no”, comentó.

Torres también aseguró que la plataforma no busca generar ganancias y que solo solicita los datos mínimos necesarios para emitir la orden médica, los cuales son eliminados automáticamente después de 30 días. Además, enfatizó que el sitio fue diseñado para ofrecer únicamente exámenes preventivos previamente seleccionados y evitar solicitudes innecesarias.

El especialista sostuvo que acceder a este tipo de controles no siempre debería requerir una consulta previa. “Así como las personas no tienen que ir al médico cada vez que requieren un paracetamol, creo que tampoco debieran pasar antes por la consulta cada vez que requieran algo de carácter preventivo”, concluyó.