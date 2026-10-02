Quiroz apunta a la gratuidad universitaria: “La viveza del chileno la vamos a ir eliminando”

AGENCIA UNO

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, anunció que comenzarán un proceso para revisar la entrega de la gratuidad universitaria, ya que dejó ver que existen eventuales casos anómalos.

En entrevista con radio Infinita, Quiroz aseguró que “hay una desproporción en la gente que está en la gratuidad con hogares sin padre. Por algún motivo, una gran proporción tiene hogares sin padre. Hay 80 mil beneficiarios que declaran vivir solos. A nosotros nos parece que por lo menos es sospechoso y hay que mirarlo”.

“Algunas de esas personas, a lo mejor efectivamente viven solas y tienen que trabajar para mantenerse, esa es una realidad, pero hay otros que a lo mejor no declaran que viven con sus padres, se buscan un pariente menos afortunado, para no revelar el ingreso familiar”, argumentó el secretario de Estado.

En esta línea, el ministro de Hacienda dejó ver que “esto no es una caza de brujas, no va a operar de la noche a la mañana. Es un mejoramiento continuo. Las personas que califican y que tienen la real necesidad, hago un llamado a que estén tranquilas, ese beneficio va a seguir siendo entregado porque nos lo obliga la ley”.

Jorge Quiroz recalcó que “el chileno vivo es parte de nuestra cultura, la viveza del chileno, esa viveza la vamos a ir chequeando, controlando y eventualmente eliminado”.

Quiroz anuncia despidos docentes

Pero Jorge Quiroz también hizo alusión a la disminución de horas docentes máximas y apuntó al potencial despido de docentes y profesores para hacer frente a las reducciones presentes en la Ley de Presupuesto.

“Lo que está ocurriendo es que la masa de jóvenes y niños que están entrando en el sistema escolar, está disminuyendo, por razones que todos conocemos: la caída de la natalidad (…) eso te va a llevar a optimizar y probablemente van a haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con otorgar el beneficio social. El beneficio y el derecho es a educarse, no confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear, son cosas distintas”.

Quiroz ejemplificó que “el derecho a ser proveído de salud no es lo mismo que haya un derecho a contratar gente en el Ministerio de Salud. Es como el Ministerio de Agricultura, no lo confundamos con el ministerio de los agricultores, son cosas distintas. No confundamos el Ministerio de Educación con el Ministerio de los Profesores. No confundamos el ministerio de Salud con el ministerio de los que trabajan en el sector salud”.