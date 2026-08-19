Qué hay tras la decisión de Trump de aplazar por tres días el aumento de los aranceles contra Canadá

Mientras el mandatario estadounidense aludió a un acuerdo que estaría listo, el primer ministro canadiense aseveró que “queda mucho trabajo por hacer”.

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En una decisión que sorprendió a muchos de sus cercanos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió posponer por tres días el aumento de hasta un 50% en los aranceles a Canadá, apenas horas antes de su aplicación.

De acuerdo con lo manifestado por el mandatario norteamericano la noche del miércoles, “he suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, cuya entrada en vigor estaba prevista para mañana por la mañana durante un periodo de tres días, dado que Canadá y Estados Unidos, a la espera de que se ultimen los documentos, han llegado a un acuerdo“.

Pese a los dichos de Trump, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, indicó que, si bien existen “avances sustanciales”, en realidad “aún queda mucho trabajo por hacer” para llegar a un acuerdo concreto entre los dos países.

Qué hay tras la decisión de Trump con Canadá

Según indicó el presidente estadounidense, su decisión de postergar la aplicación de aranceles de hasta un 50 por ciento a su vecino del norte se debe a que el mencionado acuerdo contempla el “acceso completo al mercado (canadiense) para todos los productos estadounidenses“.

En esa línea, Ottawa estaría dispuesta a reducir sus impuestos sobre los autos estadounidenses, además de restablecer la venta de bebidas alcohólicas y de facilitar el acceso de los productores lecheros de ese país al mercado canadiense.

Además, en su cuenta de la red Truth Social, Trump también aludió a la reactivación del proyecto de oleoducto Keystone XL entre Canadá y Estados Unidos, el que se abandonó durante la presidencia de su predecesor, Joe Biden.

“Podría resurgir de entre los muertos“, posteó el mandatario sobre el mencionado oleoducto destinado a conectar la producción petrolera de Alberta con Nebraska, y que se conectaría a la red estadounidense.