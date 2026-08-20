Senapred descartó riesgo de tsunami luego del terremoto de magnitud 7,2 en el centro de Perú

El epicentro se reportó en la zona central de Perú, en particular en la región de Ayacucho.

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El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred) descartó este jueves la posibilidad de que se produzca un tsunami en las costas de Chile, tras el terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el centro de Perú.

A través de su cuenta en las redes sociales, el organismo aseveró que el sismo no reúne “las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas”.

La información la confirmó el Servicio Hidrográfico de Perú, según el cual el movimiento telúrico “no genera tsunami en el litoral peruano“.

Qué se sabe del terremoto en Perú

De acuerdo con los reportes emanados desde Perú, el terremoto se produjo pasadas las 13:00 horas local, correspondiente a las 14:00 de Chile.

El sismo alcanzó una magnitud de 7,2 y su epicentro se reportó en la zona central de Perú, en particular en la provincia de Parinacochas, correspondiente a la región de Ayacucho.

En tanto, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) ratificó que el temblor se produjo a una profundidad de 108 kilómetros.

Por su parte, desde el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicaron que el movimiento telúrico “fue percibido entre moderado y fuerte en varios departamentos“.

Hasta pasadas las 14:00 horas locales no se reportan fallecidos ni daños materiales, pero los responsables de los distintos organismos indicaron que el monitoreo continúa en las zonas vulnerables de la región.