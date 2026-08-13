Quiénes son los reos de alta peligrosidad que fueron trasladados a la cárcel de Talca

En módulos de máxima seguridad cumplirán sus condenas los 37 miembros de agrupaciones vinculadas al crimen organizado, que forman parte de los cerca de 300 reos que fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, en la Región del Maule.
En dicho complejo penitenciario, los internos, considerados de alta peligrosidad, estarán sometidos a un estricto régimen de vigilancia que contempla, entre otras medidas, visitas restringidas, el uso de uniformes de color naranja y azul, además de un acceso de poco más de dos horas al día al patio. Además, cualquier desplazamiento interno se realizará con grilletes y escolta.
El resto de la población penal, que fue trasladada hasta el recinto penitenciario en el marco de la denominada Operación Cancerbero, permanecerá en otros módulos de alta seguridad, según los criterios técnicos establecidos por Gendarmería.
Los reos de alta peligrosidad que llegaron a la cárcel de Talca
De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Seguridad, nueve de los 37 reos de alta peligrosidad trasladados hasta la cárcel de Talca corresponden a líderes de organizaciones criminales como células del Tren de Aragua, Los Ñaños, Los Pulpos y Los Espartanos.
Se trata de sujetos de nacionalidad colombiana, venezolana, peruana y chilena, pero también incluye a uno de origen neerlandés.
El informe del Ejecutivo incluyó el perfil de estos reos que lideran las distintas agrupaciones del crimen organizado en el país.
- W.C.R., delincuente peruano acusado de comandar a Los Pulpos, organización responsable de múltiples delitos de extorsión a comerciantes y empresarios de la Región Metropolitana a cambio de seguridad, quien estaba preso en Santiago I en calidad de imputado por los delitos de homicidio, porte ilegal de arma de fuego y tenencia ilegal de armas.
- J.A.R.M., venezolano perteneciente a la facción Loyalty del Tren de Aragua, y está acusado de tráfico de drogas, asociación ilícita y extorsión.
- L.E.C.G., colombiano acusado de formar parte de la red de narcotraficantes Los Espartanos, a la que también se le atribuyen actividades de sicariatos y reducción de teléfonos robados.
- C.E.C.A. y J.C.G., ciudadanos venezolanos que pertenecen a Los Cartier, una facción del Tren de Aragua. A ambos se les imputa el delito de homicidio. Además, al primero se lo acusa de porte de arma prohibida y asociación ilícita, mientras que al segundo se lo indaga por delitos extorsivos, trata de personas y tráfico de armas.
- J.J.H.M., venezolano que pertenecería a Los Mapaches, otra de las células del Tren de Aragua. Se lo acusa del secuestro de una niña de 7 años en Conchalí, momento en que su padre fue apuñalado por miembros de la banda.
- J.K.S., colombiano acusado de cometer delitos para tres bandas criminales, una de ellas integrada por los venezolanos que asesinaron a José Felipe Reyes Ossa, otra correspondiente a la agrupación criminal ecuatoriana Los Ñaños y la tercera que secuestró a una mujer de nacionalidad peruana.
- J.E.P.A., chileno imputado por homicidio y cercano al asesinado jefe narco Vladimir Soto Rubillanca, alias El Cogote de Oro. Hasta el momento de su traslado a Talca se lo consideraba como un líder entre los reos del penal Colina II.
- V.G., fue identificado como un sujeto que nació en los Países Bajos y que pertenece a la Mafia Albanesa. Fue condenado por tráfico de drogas y asociación criminal transnacional, luego de que en 2023 intentara enviar 100 kilos de droga desde el puerto de San Antonio hasta Rotterdam.