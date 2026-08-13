Quiénes son los reos de alta peligrosidad que fueron trasladados a la cárcel de Talca

Los miembros de agrupaciones vinculadas al crimen organizado estarán sometidos a un estricto régimen de vigilancia, con visitas restringidas y desplazamiento interno con grilletes y escolta, entre otras medidas.

AGENCIA UNO.

En módulos de máxima seguridad cumplirán sus condenas los 37 miembros de agrupaciones vinculadas al crimen organizado, que forman parte de los cerca de 300 reos que fueron trasladados a la cárcel de alta seguridad La Laguna, en Talca, en la Región del Maule.

En dicho complejo penitenciario, los internos, considerados de alta peligrosidad, estarán sometidos a un estricto régimen de vigilancia que contempla, entre otras medidas, visitas restringidas, el uso de uniformes de color naranja y azul, además de un acceso de poco más de dos horas al día al patio. Además, cualquier desplazamiento interno se realizará con grilletes y escolta.

El resto de la población penal, que fue trasladada hasta el recinto penitenciario en el marco de la denominada Operación Cancerbero, permanecerá en otros módulos de alta seguridad, según los criterios técnicos establecidos por Gendarmería.

Los reos de alta peligrosidad que llegaron a la cárcel de Talca

De acuerdo con lo reportado por el Ministerio de Seguridad, nueve de los 37 reos de alta peligrosidad trasladados hasta la cárcel de Talca corresponden a líderes de organizaciones criminales como células del Tren de Aragua, Los Ñaños, Los Pulpos y Los Espartanos.

Se trata de sujetos de nacionalidad colombiana, venezolana, peruana y chilena, pero también incluye a uno de origen neerlandés.

El informe del Ejecutivo incluyó el perfil de estos reos que lideran las distintas agrupaciones del crimen organizado en el país.