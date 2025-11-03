Vuelco en triple muerte en La Reina: PDI detiene a sospechoso de asesinar a padre y sus dos hijos

De esta forma, se confirmó el vuelco en el caso que en un comienzo se abordó como un doble parricidio con suicidio.

Detectives de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron la tarde de este lunes a Jorge Ugalde Parraguez, cuñado del fotógrafo y camarógrafo Eduardo Cruz Coke, quien fue hallado muerto junto a sus hijos mellizos el pasado 18 de octubre, al interior de su casa en la comuna de La Reina.

De esta forma, se confirmó el vuelco en el caso que en un comienzo se abordó como un doble parricidio con suicidio, aunque cercanos al profesional que prestaba labores en la Teletón pusieron en duda desde un comienzo dicha hipótesis.

Según la información entregada por la policía civil, la detención de Ugalde se produjo tras una orden de la Fiscalía Oriente y se concretó en su domicilio, ubicado en un terreno donde también se encuentra la casa en la que residían Cruz-Coke y sus hijos de 17 años.

PDI explicó por que detuvo al cuñado de Cruz-Coke

De acuerdo con lo reportado por la PDI, Jorge Ugalde es cuñado de Eduardo Cruz Coke, ya que está casado con una hermana del fotógrafo, y fue quien reportó la muerte de las víctimas a Carabineros de La Reina.

Su detención apunta a que la Fiscalía Oriente y la PDI trabajan ahora sobre la hipótesis de que el caso se trataría de un triple homicidio.

Entre los argumentos que sustentan esta tesis se encuentran el que no se halló el arma con la que supuestamente el padre se habría quitado la vida, además del hecho de que existían disputas económicas entre la víctima y su cuñado.

Respecto del arma utilizada, fuentes cercanas a la investigación detallaron que una cámara de seguridad grabó el momento en el que se observa a Ugalde cuando bota una bolsa a un canal, la cual no ha sido encontrada por los detectives de la PDI.